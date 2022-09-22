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國軍復原玉里 代理鎮長：迷彩服是最帥氣救災服

中央社／ 花蓮縣22日電

台東強震，花蓮玉里鎮有房屋倒塌、地面隆起、住宅受損等災情，在各界投注關注與支援的同時，一群身穿迷彩服勇士默默協助復原；代理鎮長江東成今天特別感謝國軍弟兄們付出。

918地震發生，陸軍司令部第二作戰區隨即完成應變中心一級開設，並由花東防衛指揮部指揮官陳建義中將及台東指揮部指揮官黃超政少將率110員兵力及機具前往玉里開設前進指揮所，偕同縣府及警消人員執行救援事宜。

江東成表示，玉里鎮災後第一時間的重建及復原工作十分快速，除了公所人員輪班執勤、不分日夜提供服務外，若無國軍弟兄們的付出，玉里鎮救災工作絕不會如此順利。

江東成指出，支援震災的國軍單位有花防部指揮官帶領的工兵、通信部隊及花蓮憲兵隊，鎮內松浦里有民宅圍牆的落石倒塌於社區道路，為防止落石影響行車安全，國軍弟兄即刻出動，戴上防護手套徒手搬運圍牆落石。

強震撼動下，鎮公所辦公場域一片狼藉，國軍弟兄在第一時間協助公所初步整理場所，讓災害應變中心得以進駐，開啟救援及搶災工作。

江東成感謝國軍弟兄們援助，從颱風災害到地震受災，都可見國軍們身影，「迷彩服是最帥氣的救災服之一！」江東成代表民眾向國軍弟兄們致上最高敬意。

國軍 落石

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