花蓮縣府前進玉里成立震災聯合服務平台 提供5大救助

台東規模6.8地震造成花蓮南區慘重災情，花蓮縣府在玉里鎮成立震災聯合服務平台，由民政、建設、社會、衛生等局處共同運作，提供一般住家建物修繕、財產損失、車輛損害、災害慰問金及醫療照顧等5大救助措施及諮詢，也開放線上申請，方便民眾申請救助，儘快災後重建。

縣府表示，918震災聯合平台設置在玉里鎮中正堂，從早上8時到晚間8時，提供民眾相關諮詢服務，重災區公所也會派員進駐，受理受傷、住家財產、建物、車輛受損等申請，災民可以檢具相關證明文件提出申請，馬上受理，再由鄉鎮公所派員勘查。

縣內震災受傷民眾可申請慰問金， 重度（檢傷一、二級）為20萬元、中度（檢傷三級）為3萬元、輕度（檢傷四、五級）為5000元。

若因震災就醫或住院，包括醫療自行負擔或無健保但必要性醫療費用、看護費用、醫療耗材、輔具等開支，都可提出申請，可在就醫後或出院後6個月內，檢具相關文件向縣府社會處申請，各鄉鎮市公所也同代為收件，補助執行期間至明年9月17日。

南區玉里鎮、富里鄉及卓溪鄉列為重災區，一般住家建物毀損修繕救助提供5000元到5萬元不等救助，住戶須提供建築物主體（稅籍或門牌）、雜項工作物證明，或設備有毀損（傷）者，向當地公所、村里長通報填寫「震災財產損失查報表」，由公所彙整資料給縣府。

電視、冰箱、洗衣機、冷氣等其他生活必需品家電的財損也可提出申請，申請人應為建築物內動產所有權人，動產所有權如為數人共有者，應推派一人代表申請。審核通過後救助款由花蓮縣政府南區服務中心人員會同民政處人員發放。

縣府也提供重災區因地震遭受汽機車車損的民眾代步工具補助金，車主可向村里長提出申請，由户政單位作初步財損、範圍確認，填妥申請文件後送縣府建設處交通科受理。汽車報廢車輛殘值未達10萬元者，定額補助10萬元，殘值逾10萬元，依殘值補助部分毀損車輛補助維修費最高10萬元。機車報廢車輛定額補助2萬元，部分毀損車輛則補助維修費最高2萬元。