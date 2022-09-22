花蓮新建5處違規科技執法 26日正式啟用

隨著蘇花改啟用大量車潮湧入花蓮，導致交通違規事件也更著增加，繼去年科技執法上路後，已取締超過1萬件違停車輛，車禍也少了5成。因此，花蓮縣警察局針對易肇事路口，再選定花蓮市4處及吉安鄉1處路口，新建置多功能違規取締科技執法設備，將於9月26日正式執法啟用。

縣警局指出，該科技執法設備針對「闖紅燈」、「未禮讓行人」、「跨越禁止變換車道線（雙白線）」、「機慢車未依規定兩段式左轉」及「直行車佔用左轉彎專用道」等違規取締執法。

由於違規行為稍縱即逝，且容易發生交通事故，輔以全天候24小時科技執法設備偵測，以規範道路用路人遵守交通安全規則，確保行車秩序及交通安全。

縣警局今年選定5處易肇事路口設置科技執法設備，分別在花蓮市中正路與明禮路口、中山路與建國路口、中山路與富安路口、中山路與重慶路口、吉安鄉中山路三段與中央路二段口。

警方去年在花蓮市中山路5處違停熱點啟用科技執法設備，包括中山路與中華路口（公園路）、中山路與公正街口、中山路與中正路口、中山路與明智街口及中山路與建中街口，只要車輛在路邊違規、臨時停車超過一定時間，警方依影像逕行取締。