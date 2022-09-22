快訊

三重警抓錯人害民眾破相滿身傷 下場出爐連所長也遭殃

日圓重貶後強升 日本政府「24年來首度出手」干預匯市

美國3碼為何台灣僅升息半碼？央行理事會決議搶先看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮新建5處違規科技執法 26日正式啟用

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣警局新設5組科技執法設備，自動偵測違規車輛。圖／本報資料照片
花蓮縣警局新設5組科技執法設備，自動偵測違規車輛。圖／本報資料照片

隨著蘇花改啟用大量車潮湧入花蓮，導致交通違規事件也更著增加，繼去年科技執法上路後，已取締超過1萬件違停車輛，車禍也少了5成。因此，花蓮縣警察局針對易肇事路口，再選定花蓮市4處及吉安鄉1處路口，新建置多功能違規取締科技執法設備，將於9月26日正式執法啟用。

縣警局指出，該科技執法設備針對「闖紅燈」、「未禮讓行人」、「跨越禁止變換車道線（雙白線）」、「機慢車未依規定兩段式左轉」及「直行車佔用左轉彎專用道」等違規取締執法。

由於違規行為稍縱即逝，且容易發生交通事故，輔以全天候24小時科技執法設備偵測，以規範道路用路人遵守交通安全規則，確保行車秩序及交通安全。

縣警局今年選定5處易肇事路口設置科技執法設備，分別在花蓮市中正路與明禮路口、中山路與建國路口、中山路與富安路口、中山路與重慶路口、吉安鄉中山路三段與中央路二段口。

警方去年在花蓮市中山路5處違停熱點啟用科技執法設備，包括中山路與中華路口（公園路）、中山路與公正街口、中山路與中正路口、中山路與明智街口及中山路與建中街口，只要車輛在路邊違規、臨時停車超過一定時間，警方依影像逕行取締。

警方統計，中山路5處科技執法設備，去年5月15日至12月31日啟用期間，取締1萬150件違停車輛，事故發生件數也從前年同期252件降至126件，約減少5成，代表有遏止違規效果。

花蓮中山路常有人違停公車停車格，全被科技執法設備拍下。圖／資料照
花蓮中山路常有人違停公車停車格，全被科技執法設備拍下。圖／資料照

科技執法 花蓮 違停

延伸閱讀

雲林新增9處科技執法照相機測試中 分布6鄉鎮危險路口

「目的在嚇阻違規行為」　新竹市4路口科技執法10月起正式上路

小心慢車道陷阱？　彰化中山路3段百日開出8千張超速罰單

民雄警分局轄區5處交通科技執法 用路人小心荷包失血

相關新聞

蘭陽戲劇團30年團慶 游錫堃呼籲支持劇團預算賺觀光財

全國第一個公立的歌仔戲「蘭陽戲劇團」成立30周年，立法院長游錫堃今天以創辦人身份返鄉參加團慶，與縣長林姿妙等人共同把代表...

基隆7區打造校園特色遊戲場 蜻蜓、軟絲、音樂好玩又美

基隆市政府投入近3千萬元，打造7區共7所學校特色兒童遊戲場，已全數完工並檢驗通過，今天在長樂國小舉行7區落成啟用儀式，各...

花蓮縣府前進玉里成立震災聯合服務平台 提供5大救助

台東規模6.8地震造成花蓮南區慘重災情，花蓮縣府在玉里鎮成立震災聯合服務平台，由民政、建設、社會、衛生等局處共同運作，提...

花蓮新建5處違規科技執法 26日正式啟用

隨著蘇花改啟用大量車潮湧入花蓮，導致交通違規事件也更著增加，繼去年科技執法上路後，已取締超過1萬件違停車輛，車禍也少了5...

斥資7800萬 羅東建新幼園

羅東鎮公所為提升公共收托比例、減輕民眾育兒壓力，預計斥資約7800萬元打造2層樓的幼兒園，若招標順利，預計後年完工、開始...

災害現場影像同步回傳搜救升級 基隆智慧救助頭盔啟用

基隆市消防局特種搜救人員已經啟用智慧眼鏡結合消防救助頭盔，只要按下開關，數幾秒時間內即可連上網路，立即將災害現場監看影像...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。