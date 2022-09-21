災害現場影像同步回傳搜救升級 基隆智慧救助頭盔啟用

基隆市消防局特種搜救人員已經啟用智慧眼鏡結合消防救助頭盔，只要按下開關，數幾秒時間內即可連上網路，立即將災害現場監看影像同步回傳指揮官行動裝置及119中心電視螢幕，讓救災看得到，提供救災救援動態，迅速應變，並讓派遣支援快速到位。

消防局指出，這套「智慧救助頭盔」，是將目前使用的智能眼鏡改良與救助頭盔結合，操作簡易，可釋放雙手，並不會造成救災人員工作的負擔。

更重要的是，它具有同步傳遞搜救人員在災害現場內部的各種影像、聲音及完整記錄功能，可提供搜救內部環境變化的線索，獲知搜救過程中所發生的狀況，研擬適當的搜救行動策略，對於潛在的搜救風險進行研判，滿足預防事故發生及事後調查分析的需求。

搜救行動的同時，現場指揮官也可在第一時間依實際畫面監看搜救過程及注意環境周遭的安全，遇有緊急狀況，也可下達更準確的指令，直接與第一線特搜人員聯繫，確保搜救人員的救災安全。

消防局長陳龍輝表示，同步回傳畫面，提供災害現場內部資訊，輔助現場指揮官隨時掌握實際狀況，正確的資訊有助於指揮官在最短時間做出正確的搜救決策，讓搜救人員採取最適當的安全救援行動，做好完善的人命救援準備，爭取更多寶貴的搶救時間。