基隆平均屋齡33年 林右昌：首批中繼宅將動工加速都更

立委邱臣遠指全基隆市平均屋齡超過33年，建議應加速危老重建落實防災型都更。基隆市長林右昌今天說，都更或危老重建碰到最大問題是參與者沒有地方可住，欠缺中繼宅，今年將在七堵動工興建首批中繼宅，可加速都更及危老重建的速度。

林右昌表示，中央的政策和計畫本來就有，各縣市碰到比較困難是產權共識的協調，通常老屋要都更或改建時，樓上可能想改建，樓下的卻沒有意願，因都是私人產權，市府也不斷宣導新的觀念，提高民眾參與的意願。

林右昌說，在基隆來講都更最重要的配套是要有中繼宅，因為民眾通常只有這一間房子，參與都更的住戶會沒有地方可以住，可能一家3口、6口都住在這間房子裡，改建需要3年、5年的時間因而沒地方住。

林右昌透露，基隆在推動都市更新、危老重建時欠缺的就是中繼宅，市府今年開始要在七堵動工興建中繼宅，並且動工，中繼宅戶數越多，推動都更、危老重建的速度就會加快。

立委邱臣遠指出，近日花東大地震，引發民眾關心住宅抗震問題，尤其基隆房屋老化特別嚴重，基隆老屋多耐震力堪憂，建議應加速危老重建落實防災型都更。目前全基隆市平均屋齡超過33年，有8.1萬棟屋齡超過30年，其中有1.3萬戶更超過50年，老舊建築耐震抗災能力不足，房屋結構亟待更新補強。

邱臣遠說，基隆市山坡地的占比高達94％，住宅不得已只能蓋在山坡地，加上基隆多雨及海風的侵蝕，房屋非常容易老化，地窄人稠，防災能力備受考驗。

邱建議中央政府應主動出擊，修訂「都市危險及老舊建築物加速重建條例 」，讓地方政府有法可循，可以對老屋進行全面性的結構健檢，統合政府及建商資源，推動危樓更新；另外要簡化「 防災型都更 」程序，增加容積獎勵彈性及稅捐比例，以增加誘因鼓勵建商投入都更建設，創造民眾與建築安全雙贏。

無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，基隆有不少公有、國有空間可做為都更的「中繼宅」，但卡在中央營建署、都更中心遲無動靜，呼籲中央動起來。

黃希賢說，根據內政部營建署公布數據，截至今年8月底，基隆市「已核定都更案」有4件、「危老重建計畫核准案件」有10件，合計僅14件「老屋重建計畫」成行；社宅自建完工戶0戶，首件七堵社宅案雖規畫450戶，但也要到2027年才完工。