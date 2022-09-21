快訊

俄恐動用核武 普亭前顧問點名「這3人」要為烏克蘭戰爭負全責

半年撒7百萬助浪浪！廖老大突拋震撼彈「即刻退網」

拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南方澳漁港百歲紀念廣場今揭幕 見證漁業百年風華

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
南方澳漁港百歲紀念廣場將成當地新地標。記者林佳彣／攝影
南方澳漁港百歲紀念廣場將成當地新地標。記者林佳彣／攝影

蘇澳鎮南方澳第一漁港去年適逢動工興建百年，民間募款近千萬元、耗時3年，在該港外埤原址打造「百歲巨魚」等3座紀念物的南方澳漁港百歲紀念廣場。今天揭幕啟用，蘇澳鎮長李明哲說，站在此處用新視角看南方澳百年發展，也盼邁向下一個百年，蘇澳區漁會理事長蔡源隆表示這將成為地方新地標。

南方澳第一漁港1921年由日本人開工興建、1923年落成啟用。地方人士王文章、陳財發等人2019年成立「南方澳漁港興建百歲紀念物促進會」，歷經地點選定、土地使用權取得、紀念物設計，去年動土興建，今年9月完工，經費全來自民間捐款。

促進會邀請全台藝術家競圖，春之森藝術有限公司的「期頤漁港 生生不息」紀念物脫穎而出，3座分別為形塑人、魚、海洋共濟精神的銅雕黑鮪魚，「東台首港」石上擺放象徵帶動經濟的漁船燒頭引擎，還有以珊瑚、魚類呈現豐饒海田。

南方澳漁港百歲紀念廣場位在南方澳第一漁港鄰近南寧魚市場的港墘，也就是過往南方澳未開港前的外埤原址，占地約50坪為蘇澳鎮公所之地。

今天「南方澳漁港百歲紀念廣場落成揭幕暨物權移撥典禮」，漁業署長張致盛、宜蘭縣副縣長林建榮、立委陳歐珀、蘇澳鎮長李明哲、在地居民等人共襄盛舉。促進會理事長王文章表示，善款妥善利用，不辜負各界支持，現場也將物權移撥給公所維護管理。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍指出，紀念物可見南方澳漁業發展，在結合產業、宗教、文化等在地元素，盼成為地方新地標，朝國際觀光漁港的目標邁進。

南方澳漁港百歲紀念廣場今天揭幕。圖／蘇澳鎮公所提供
南方澳漁港百歲紀念廣場今天揭幕。圖／蘇澳鎮公所提供
紀念物以珊瑚、魚類呈現豐饒海田。記者林佳彣／攝影
紀念物以珊瑚、魚類呈現豐饒海田。記者林佳彣／攝影
南方澳漁港百歲紀念廣場落成揭幕暨物權移撥典禮。記者林佳彣／攝影
南方澳漁港百歲紀念廣場落成揭幕暨物權移撥典禮。記者林佳彣／攝影
南方澳漁港興建百歲紀念物促進會今天將物權移撥給公所維護管理。記者林佳彣／攝影
南方澳漁港興建百歲紀念物促進會今天將物權移撥給公所維護管理。記者林佳彣／攝影
南方澳漁港百歲紀念廣場位在南方澳第一漁港鄰近南寧魚市場的港墘。記者林佳彣／攝影
南方澳漁港百歲紀念廣場位在南方澳第一漁港鄰近南寧魚市場的港墘。記者林佳彣／攝影
紀念物銅雕黑鮪魚形塑人、魚、海洋共濟精神。記者林佳彣／攝影
紀念物銅雕黑鮪魚形塑人、魚、海洋共濟精神。記者林佳彣／攝影
「東台首港」石上擺放象徵帶動經濟的漁船燒頭引擎。記者林佳彣／攝影
「東台首港」石上擺放象徵帶動經濟的漁船燒頭引擎。記者林佳彣／攝影

李明哲 蘇澳

延伸閱讀

Fubon Angles現身漁港 邀民大啖萬里蟹

蘭陽媽祖文化節 18日南方澳上演無人機煙火秀

限量5萬個！蘭陽媽祖文化節平安符亮相 遶境地點發送

出遊肚子餓點1500元五菜一湯 老闆嗆：來餐廳要吃巧不是吃飽

相關新聞

災害現場影像同步回傳搜救升級 基隆智慧救助頭盔啟用

基隆市消防局特種搜救人員已經啟用智慧眼鏡結合消防救助頭盔，只要按下開關，數幾秒時間內即可連上網路，立即將災害現場監看影像...

基隆平均屋齡33年 林右昌：首批中繼宅將動工加速都更

立委邱臣遠指全基隆市平均屋齡超過33年，建議應加速危老重建落實防災型都更。基隆市長林右昌今天說，都更或危老重建碰到最大問...

南方澳漁港百歲紀念廣場今揭幕 見證漁業百年風華

蘇澳鎮南方澳第一漁港去年適逢動工興建百年，民間募款近千萬元、耗時3年，在該港外埤原址打造「百歲巨魚」等3座紀念物的南方澳...

基隆「紅磚屋」修繕活化開工 打造青年逐夢交流基地

原為農委會水產試驗所的「紅磚屋」，建於民國37年，主體以紅磚建造，因基地建物設施年老失修，市府已陸續完成建物耐震能力詳細...

暖暖旅遊新亮點 淡蘭古道中路暖東峽谷環山步道啟用

基隆市暖東峽谷是淡蘭古道中路，是重要的觀光休閒步道，去年在中央補助3200萬元，針對步道、涼亭及指標等公共設施進行全面整...

羅東鎮立幼兒園新園舍藍圖 188童受惠可減輕家長負擔

羅東鎮長吳秋齡上任以來，力推婦幼福利政策。為提升公共收托功能性、減輕民眾育兒壓力，羅東鎮公所整合鎮立幼兒園周邊，獲中央補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。