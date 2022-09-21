南方澳漁港百歲紀念廣場今揭幕 見證漁業百年風華

蘇澳鎮南方澳第一漁港去年適逢動工興建百年，民間募款近千萬元、耗時3年，在該港外埤原址打造「百歲巨魚」等3座紀念物的南方澳漁港百歲紀念廣場。今天揭幕啟用，蘇澳鎮長李明哲說，站在此處用新視角看南方澳百年發展，也盼邁向下一個百年，蘇澳區漁會理事長蔡源隆表示這將成為地方新地標。

南方澳第一漁港1921年由日本人開工興建、1923年落成啟用。地方人士王文章、陳財發等人2019年成立「南方澳漁港興建百歲紀念物促進會」，歷經地點選定、土地使用權取得、紀念物設計，去年動土興建，今年9月完工，經費全來自民間捐款。

促進會邀請全台藝術家競圖，春之森藝術有限公司的「期頤漁港 生生不息」紀念物脫穎而出，3座分別為形塑人、魚、海洋共濟精神的銅雕黑鮪魚，「東台首港」石上擺放象徵帶動經濟的漁船燒頭引擎，還有以珊瑚、魚類呈現豐饒海田。

南方澳漁港百歲紀念廣場位在南方澳第一漁港鄰近南寧魚市場的港墘，也就是過往南方澳未開港前的外埤原址，占地約50坪為蘇澳鎮公所之地。

今天「南方澳漁港百歲紀念廣場落成揭幕暨物權移撥典禮」，漁業署長張致盛、宜蘭縣副縣長林建榮、立委陳歐珀、蘇澳鎮長李明哲、在地居民等人共襄盛舉。促進會理事長王文章表示，善款妥善利用，不辜負各界支持，現場也將物權移撥給公所維護管理。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍指出，紀念物可見南方澳漁業發展，在結合產業、宗教、文化等在地元素，盼成為地方新地標，朝國際觀光漁港的目標邁進。