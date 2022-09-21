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基隆「紅磚屋」修繕活化開工 打造青年逐夢交流基地

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆「紅磚屋」修繕活化開工，打造青年逐夢交流基地。圖／基隆市政府提供
基隆「紅磚屋」修繕活化開工，打造青年逐夢交流基地。圖／基隆市政府提供

原為農委會水產試驗所的「紅磚屋」，建於民國37年，主體以紅磚建造，因基地建物設施年老失修，市府已陸續完成建物耐震能力詳細評估及空間設計作業，今年動工進行建物及空間修建，將打造青年創業核心基地，成為青年交流平台。

市府產業發展處表示，「紅磚屋」建物原為農委會水產試驗所房產，建於民國37年，主體以紅磚建造，因基地建物設施年老失修，市府已陸續完成建物耐震能力詳細評估及空間設計作業。

市府向農委會水產試驗所撥用空間，今年進行建物修建工程，總工程預算1944萬餘元，其中除市府所編列預算外，也獲國發會補助500萬元，修繕工程約250個日曆天，預計明年下半年完工。

市長林右昌和立委蔡適應、農委會水產試驗所長陳君如、市府產發處長黃健峰等今天下午持槌鑿磚，期盼工程圓滿。

林右昌表示，市府近年逐步建設地區發展，像是正濱色彩屋是全國熱門觀光、最夯打卡熱點，完成漁會正濱大樓歷史建物修復，正濱舊派出所現轉型觀光廊帶的遊客服務中心，而水產紅磚屋，在思考廊帶觀光亟需元素時，發現紅磚屋位處廊帶最佳串接節點，可和周邊環境銜接，將整體發展人本休憩觀光環境。

市府藉紅磚屋進行改造行動，未來將成為漁會正濱大樓延伸正濱色彩屋再到和平島區域，成為正濱地區產業廊帶的重要核心、亮點之星，不只地方創生還將是青創孵育基地。

都發處正進行正濱街區廊帶整體規畫，將從漁會正濱大樓延伸至正濱舊派出所，再到色彩屋接連水產紅磚屋，環環相扣，啟動街區再造，把效益擴散周邊社區，擾動老舊社區生活品質。

基隆「紅磚屋」修繕活化開工，打造青年逐夢交流基地。圖／基隆市政府提供
基隆「紅磚屋」修繕活化開工，打造青年逐夢交流基地。圖／基隆市政府提供
基隆「紅磚屋」修繕活化開工，打造青年逐夢交流基地。圖／基隆市政府提供
基隆「紅磚屋」修繕活化開工，打造青年逐夢交流基地。圖／基隆市政府提供
基隆「紅磚屋」修繕活化開工，打造青年逐夢交流基地。圖／基隆市政府提供
基隆「紅磚屋」修繕活化開工，打造青年逐夢交流基地。圖／基隆市政府提供

農委會 青年 林右昌

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