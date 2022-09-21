快訊

俄恐動用核武 普亭前顧問點名「這3人」要為烏克蘭戰爭負全責

半年撒7百萬助浪浪！廖老大突拋震撼彈「即刻退網」

拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暖暖旅遊新亮點 淡蘭古道中路暖東峽谷環山步道啟用

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
暖暖旅遊新亮點，淡蘭古道中路暖東峽谷環山步道啟用。記者游明煌／攝影
暖暖旅遊新亮點，淡蘭古道中路暖東峽谷環山步道啟用。記者游明煌／攝影

基隆市暖東峽谷是淡蘭古道中路，是重要的觀光休閒步道，去年在中央補助3200萬元，針對步道、涼亭及指標等公共設施進行全面整修，環山遊憩步道昨天啟用，帶給遊客全新的體驗，市長林右昌歡迎民眾來體會暖東峽谷之美。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，暖東峽谷環山步道工程有四大亮點，首先是新設入口意象，以淡蘭古道識別標誌「雙扇蕨」圖案作為入口意象；其次是重塑廣場休憩節點，包含暖心廣場、溪東驛站、翠峽廣場及福德谷埕，打造適合全家大小踏青健行的遊憩空間。

第三個亮點是手作步道，以就地取材的方式重塑古道風貌，共完成536階手作砌石步道，及60.1公尺的手作砌石駁坎；第四個亮點是導覽指標，共更新了12面導覽牌及汰換整併27座指標牌，達到設施減量，還原純粹的山景。

暖暖旅遊可規畫自暖暖市區老街、串連拉波波村經由暖東峽谷至大菁休閒農場，適合暖暖小旅行，體驗全新的暖東峽谷。

林右昌說，暖東峽谷是淡蘭古道中路，也是很重要的觀光休閒步道，深受遊客喜愛，市府也在這邊投入很多資源全面整修，完成「小環」步道，帶給遊客全新的體驗。

立委蔡適應指出，健行的朋友最愛的就是山稜或是溪谷路線，其中沿著溪邊健走可以吸收很多芬多精，他會努力爭取後續工程規畫，讓這個地方成為大台北重要的休閒步道。

市府去年向交通部觀光局提出「暖東峽谷環山遊憩步道改善工程」案，去年12月開工，7月先開放民眾使用公廁及停車，園區環山步道、廣場及導覽指標等工項日前完工。

暖暖旅遊新亮點，淡蘭古道中路暖東峽谷環山步道啟用。記者游明煌／攝影
暖暖旅遊新亮點，淡蘭古道中路暖東峽谷環山步道啟用。記者游明煌／攝影
暖暖旅遊新亮點，淡蘭古道中路暖東峽谷環山步道啟用。圖／基隆市政府提供
暖暖旅遊新亮點，淡蘭古道中路暖東峽谷環山步道啟用。圖／基隆市政府提供
暖暖旅遊新亮點，淡蘭古道中路暖東峽谷環山步道啟用。記者游明煌／攝影
暖暖旅遊新亮點，淡蘭古道中路暖東峽谷環山步道啟用。記者游明煌／攝影
暖暖旅遊新亮點，淡蘭古道中路暖東峽谷環山步道啟用。圖／基隆市政府提供
暖暖旅遊新亮點，淡蘭古道中路暖東峽谷環山步道啟用。圖／基隆市政府提供
暖暖旅遊新亮點，淡蘭古道中路暖暖東峽谷環山步道啟用。記者游明煌／攝影
暖暖旅遊新亮點，淡蘭古道中路暖暖東峽谷環山步道啟用。記者游明煌／攝影
暖暖旅遊新亮點，淡蘭古道中路暖暖東峽谷環山步道啟用。圖／基隆市政府提供
暖暖旅遊新亮點，淡蘭古道中路暖暖東峽谷環山步道啟用。圖／基隆市政府提供

淡蘭古道 林右昌 蔡適應

延伸閱讀

謝國樑免費電動車再提5聲明 反譏林右昌：基捷才是芭樂票

林右昌再轟史上最大芭樂票 謝國樑回應：4年15億定完成

林右昌轟送電動車史上最「芭樂」政見 謝國樑：會落實

林右昌批贈電動機車政見 謝國樑：一定會落實

相關新聞

災害現場影像同步回傳搜救升級 基隆智慧救助頭盔啟用

基隆市消防局特種搜救人員已經啟用智慧眼鏡結合消防救助頭盔，只要按下開關，數幾秒時間內即可連上網路，立即將災害現場監看影像...

基隆平均屋齡33年 林右昌：首批中繼宅將動工加速都更

立委邱臣遠指全基隆市平均屋齡超過33年，建議應加速危老重建落實防災型都更。基隆市長林右昌今天說，都更或危老重建碰到最大問...

南方澳漁港百歲紀念廣場今揭幕 見證漁業百年風華

蘇澳鎮南方澳第一漁港去年適逢動工興建百年，民間募款近千萬元、耗時3年，在該港外埤原址打造「百歲巨魚」等3座紀念物的南方澳...

基隆「紅磚屋」修繕活化開工 打造青年逐夢交流基地

原為農委會水產試驗所的「紅磚屋」，建於民國37年，主體以紅磚建造，因基地建物設施年老失修，市府已陸續完成建物耐震能力詳細...

暖暖旅遊新亮點 淡蘭古道中路暖東峽谷環山步道啟用

基隆市暖東峽谷是淡蘭古道中路，是重要的觀光休閒步道，去年在中央補助3200萬元，針對步道、涼亭及指標等公共設施進行全面整...

羅東鎮立幼兒園新園舍藍圖 188童受惠可減輕家長負擔

羅東鎮長吳秋齡上任以來，力推婦幼福利政策。為提升公共收托功能性、減輕民眾育兒壓力，羅東鎮公所整合鎮立幼兒園周邊，獲中央補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。