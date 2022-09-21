暖暖旅遊新亮點 淡蘭古道中路暖東峽谷環山步道啟用

基隆市暖東峽谷是淡蘭古道中路，是重要的觀光休閒步道，去年在中央補助3200萬元，針對步道、涼亭及指標等公共設施進行全面整修，環山遊憩步道昨天啟用，帶給遊客全新的體驗，市長林右昌歡迎民眾來體會暖東峽谷之美。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，暖東峽谷環山步道工程有四大亮點，首先是新設入口意象，以淡蘭古道識別標誌「雙扇蕨」圖案作為入口意象；其次是重塑廣場休憩節點，包含暖心廣場、溪東驛站、翠峽廣場及福德谷埕，打造適合全家大小踏青健行的遊憩空間。

第三個亮點是手作步道，以就地取材的方式重塑古道風貌，共完成536階手作砌石步道，及60.1公尺的手作砌石駁坎；第四個亮點是導覽指標，共更新了12面導覽牌及汰換整併27座指標牌，達到設施減量，還原純粹的山景。

暖暖旅遊可規畫自暖暖市區老街、串連拉波波村經由暖東峽谷至大菁休閒農場，適合暖暖小旅行，體驗全新的暖東峽谷。

林右昌說，暖東峽谷是淡蘭古道中路，也是很重要的觀光休閒步道，深受遊客喜愛，市府也在這邊投入很多資源全面整修，完成「小環」步道，帶給遊客全新的體驗。

立委蔡適應指出，健行的朋友最愛的就是山稜或是溪谷路線，其中沿著溪邊健走可以吸收很多芬多精，他會努力爭取後續工程規畫，讓這個地方成為大台北重要的休閒步道。