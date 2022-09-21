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羅東鎮立幼兒園新園舍藍圖 188童受惠可減輕家長負擔

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
羅東鎮立幼兒園園舍新建工程的模型。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮立幼兒園園舍新建工程的模型。圖／羅東鎮公所提供

羅東鎮長吳秋齡上任以來，力推婦幼福利政策。為提升公共收托功能性、減輕民眾育兒壓力，羅東鎮公所整合鎮立幼兒園周邊，獲中央補助，斥資約7800萬元打造2層樓新園舍，若招標順利，預計後年完工、開始招生，將有188名幼童受惠。

公所今天說明羅東鎮立幼兒園園舍新建工程規畫藍圖，地點選在鎮立幼兒園本園旁的公有土地羅東鎮仁愛一段5地號，占地約3006平方公尺，委由潘天壹建築師事務所設計一棟2層樓建物，總經費7800萬元，中央補助88%、公所自籌款12%。

園長林淑玲表示，該工程若招標順利，預計11月動工、113年2月完工，同年2至8月裝潢內外部，113學年度開始招生，對象為2至3歲的幼童128位、3至6歲60位學童，盼藉提升公共收托比例，減少家長送孩子到托嬰中心或保母照顧的育兒負擔。

新園舍1樓規畫8個幼幼班活動教室，2樓有2間混齡室內活動室、教具資源室，以及兼具幼兒大肌肉活動、會議及教保員研習之用的大型室內空間。

公所指出，幼幼專班空間設計依現況需求採綠建築手法，融入光線、風、水等元素，營造出溫暖、舒適、安全的活動場域，新舊建築的銜接、家長接送動線也會納入整體規畫與設計。

吳秋齡表示，上任以來推動0至6歲幼兒托育、學前教育不遺餘力，鎮立幼兒園秉持以人為本的理念，針對班別屬性、幼兒年齡，打造符合幼兒需求的園舍環境，希望讓2歲至3歲幼童能在安全優質且多元環境中健康成長，藉由整合教保資源，共創社區責任、幼兒教育福利、雙薪家庭的三贏局面。

羅東鎮公所今天說明羅東鎮立幼兒園園舍新建工程規畫藍圖。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮公所今天說明羅東鎮立幼兒園園舍新建工程規畫藍圖。圖／羅東鎮公所提供

幼兒園 羅東 綠建築

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