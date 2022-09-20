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宜蘭力麗威斯汀5周年慶推出5大好康優惠 邂逅秋料理

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
知味西餐廳的台菜料理之一「剁椒魚」，香辣夠味。記者戴永華／攝影
知味西餐廳的台菜料理之一「剁椒魚」，香辣夠味。記者戴永華／攝影

宜蘭力麗威斯汀度假酒店慶祝成立5周年，即日起至23日止推出5大好康，所有優惠都與5折或半價有關，23日周年慶當晚更有Live演唱派對及抽獎，西餐廳與日式餐廳迎賓更換新菜色，推出秋季限定料理，享優惠趁現在。

力麗威斯汀度假酒店是宜蘭第一家國際五星級酒店，2017年9月23日營運，業者為迎接5周年慶，規劃一系列「Give Me Happy FIVE！」慶祝回饋活動，推出5大好康分別是：

「知味西餐廳」用餐，不限午晚餐時段均享第二位半價；「舞 日本料理」用餐，享清酒第二壺半價；體驗「露天風呂」可享第二位半價；使用「兒童電動車」即享五折優惠；到訪旅客無論是身份證字號有5，姓名有5或5的同音字，甚至穿著搭配有5的元素，可獲贈1張「5周年慶抽獎券」。

23日晚間安排5週年Live演唱派對，歡迎民眾進場，當晚抽出得獎幸運兒，獎項包括單臥室泳池別墅五折券、豪華客房／精選客房一泊一食平日住宿券、溫泉湯屋平日體驗券、知味西餐廳平日晚餐買一送一券、100元餐飲抵用券、威斯汀旅行四件組及白茶蘆薈沐浴組，近百項獎品回饋旅客的支持。

此外，「知味西餐廳」與「舞 日本料理」配合周年慶推出秋季料理「哈台味」，知味西餐廳有剁椒魚、三杯雞披薩、雞絲涼皮、古早味番茄、開胃涼筍、金沙豆腐、鹽酥蝦、櫻花蝦米糕及冬瓜排骨酥湯等9道美饌，甜點部分以鹹蛋黃及黑糖珍珠作為食材，端出肉鬆鹹蛋黃蛋糕、黑糖珍珠奶茶慕斯等道地台灣味。

「舞 日本料理」秋季會席料理以「秋蟹」為主，搭配秋鮭鹽麴燒、噶瑪蘭山椒燒與醬燒和牛等料理，提供一道道符合節令的秋季饗宴。

近年疫情肆虐，觀光業備受衝擊，力麗威斯汀度假酒店以東方禪風建築風及沉浸式體驗，提供旅客靜謐放鬆。據了解，業者最近幾個月已經把今年因疫情所造成的虧損，全數打平，接下來進入秋冬泡湯旺季，可望逐步恢復成長。

黑糖珍珠奶茶慕斯的台式小點心，大人小孩都愛吃。記者戴永華／攝影
黑糖珍珠奶茶慕斯的台式小點心，大人小孩都愛吃。記者戴永華／攝影
宜蘭力麗威斯汀度假酒店推出秋季料理「哈台味」，肉鬆鹹蛋黃蛋糕，口味很特別。記者戴永華／攝影
宜蘭力麗威斯汀度假酒店推出秋季料理「哈台味」，肉鬆鹹蛋黃蛋糕，口味很特別。記者戴永華／攝影

餐廳 日本料理 周年慶

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