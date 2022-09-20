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花東震後水管漏水 仍有2027戶停水

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台東及花蓮地區曾經停水戶數達4842戶，經台水公司調派投入14組修漏工班及22名檢漏人力，24小時輪班進行檢漏及修漏作業。圖／台灣自來水公司提供
台東及花蓮地區曾經停水戶數達4842戶，經台水公司調派投入14組修漏工班及22名檢漏人力，24小時輪班進行檢漏及修漏作業。圖／台灣自來水公司提供

台東縣池上地區18日發生芮氏規模6.8地震，造成花蓮縣玉里鎮、富里鄉及台東縣池上鄉多處主幹線地面漏水，台灣自來水公司今表示，經第一時間成立緊急應變小組搶修，停水戶已降至2027戶；目前管網壓力仍未能穩定及用戶外線疑有破損情形，研判尚有地下漏水，需持續透過檢漏作業，找出其餘地下漏水點搶修，期望能在最短時間恢復正常供水。

台水說，以20日上午8時為基準計算，台東及花蓮地區曾經停水戶數達4842戶，經台水公司調派投入14組修漏工班及22名檢漏人力，24小時輪班進行檢漏及修漏作業，目前已修復完成21處，停水戶已降至2027戶。

另外，也調度12輛水車及設置21處臨時取水站供民眾取水，以降低民眾用水之不便。

對於雲林、台南、高雄、屏東、宜蘭等地區的29件漏水案件，已全數完成破管搶修，恢復正常供水。但是，災害期間供水可能不穩定。如有用水問題，可撥打台水公司免付費客服專線「1910」反映。

漏水 停水 台東

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