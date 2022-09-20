9月24日宜蘭辦就業博覽會 近2500職缺招人才

「2022台灣就業通宜蘭地區就業博覽會」將於9月24日在宜蘭大學學生活動中心登場，以製造業、觀光餐飲服務業為大宗，50家廠商提供近2500個工作機會，7成薪資達3萬元以上，當天參與者還有機會帶走GoPro、iPad、筆電等逾300個好康。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署周六在宜蘭舉辦今年唯一一場大型就業博覽會，邀請杏輝藥品、薛長興工業、喜互惠共44家宜蘭企業，釋出近2000個職缺，其中興中環保、台灣半導體及邦特生物科技，則開出5萬元待遇徵求工程師，盼留住在地好人才。

北分署長賴家仁表示，國旅復甦伴隨餐飲旅宿業人力需求回溫，這次「住宿及餐飲業」有近900個職缺，像是6月開幕的連大烏石港度假村開出5.5萬元招募領班廚師，礁溪寒沐酒店、蘭城晶英酒店也有4萬元以上的職缺。

不只在地業者，亦有新北、桃園、新竹地區6家廠商跨區求才，台灣永光化學、義芳化學、正隆紙業更提供超過200個工程師職缺。現場採無紙e化履歷，求職者免備書面履歷，只要在e化區登錄履歷，即可直接到各家廠商面試。