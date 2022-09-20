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19位農民入圍宜蘭優質米決賽 開心高舉守護者盾牌

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
今年宜蘭嚴選米競賽共19位農友入圍決選，獲贈「守護者盾牌」肯定。記者戴永華／攝影
今年宜蘭嚴選米競賽共19位農友入圍決選，獲贈「守護者盾牌」肯定。記者戴永華／攝影

宜蘭只有1期稻作，栽培出來的稻米品質佳，縣政府舉辦嚴選優質米競賽，前年冠軍米每公斤拍賣創下3萬6千元驚人天價。今年嚴選優質米競賽正展開中，報名參賽的稻田及稻穀經過5個月各項檢查，主辦單位今天公布19名入圍名單，接下來人氣票選及專家品評後，將這月底產生冠軍。

宜蘭好山好水，每年只有栽種1期稻米，剩下時間讓土地休養生息，來年種出好吃的稻米。縣府農業處表示，老農種田辛苦，近年來越來越多青農願意接棒精進栽培技術，縣政府透過官方舉辦評比鼓勵農民用心栽種，藉以打響「宜蘭米」知名度。

宜蘭縣嚴選優質米比賽從107年開辦邁入第5年，這次50位農民報名參賽，經過5個月嚴格考驗，包括田間檢查，由水稻專家到田地進行檢測；381項農藥殘留檢驗，保證農藥殘留零檢出；稻穀DNA鑑定及規格分析，層層把關，最後只有19位農民拿到角逐冠軍門票。

縣政府與縣農會今天公布19位入圍決賽名單，並頒給象徵守護蘭陽平原的盾牌，入圍就是肯定，很多農民從縣長林姿妙手中接下盾牌時開心歡呼，期待下一階段比賽能得名。

縣農會表示，9月24日會進行人氣票選，9月28日專家官能品評後將產生冠軍米得主，依照往例，縣政府會進行前三名嚴選優質米拍賣競價，每年拍賣場上都熱鬧滾滾，最後把拍賣所得捐助做公益。

縣長林姿妙表示，宜蘭嚴選米獲得市場肯定，除了農民從源頭端配合守護食安及生態外，還有在推動嚴選米認證制度中扮演的守護者，例如宜蘭各級農會的輔導、衛生局科學檢驗為食安把關、官能品評專家試吃找出最佳口感、企業踴躍參與標售，每個環節缺一不可，所以今天也成立「宜蘭嚴選米守護者大聯盟」，由吉祥物「吉米隊長」帶隊，希望消費者吃到的每一口宜蘭米都安全好吃。

今年宜蘭嚴選米競賽共19位農友入圍決選，宜蘭縣政府特別為入圍者拍攝形象照片。圖／縣府提供
今年宜蘭嚴選米競賽共19位農友入圍決選，宜蘭縣政府特別為入圍者拍攝形象照片。圖／縣府提供
入圍就是對好米的肯定，入圍宜蘭嚴選優質米競賽的農民開心高舉「守護者盾牌」。記者戴永華／攝影
入圍就是對好米的肯定，入圍宜蘭嚴選優質米競賽的農民開心高舉「守護者盾牌」。記者戴永華／攝影
入圍就是對好米的肯定，入圍宜蘭嚴選優質米競賽的農民充滿信心，期待下階段評比中能得名。記者戴永華／攝影
入圍就是對好米的肯定，入圍宜蘭嚴選優質米競賽的農民充滿信心，期待下階段評比中能得名。記者戴永華／攝影
今年宜蘭嚴選米競賽共19位農友入圍決選，獲贈「守護者盾牌」肯定。記者戴永華／攝影
今年宜蘭嚴選米競賽共19位農友入圍決選，獲贈「守護者盾牌」肯定。記者戴永華／攝影
入圍就是對好米的肯定，入圍宜蘭嚴選優質米競賽的農民開心高舉「守護者盾牌」。記者戴永華／攝影
入圍就是對好米的肯定，入圍宜蘭嚴選優質米競賽的農民開心高舉「守護者盾牌」。記者戴永華／攝影

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