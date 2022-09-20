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北北基桃街頭藝人一證通用 藝期一會10月1日基隆聯合獻藝

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
北北基桃街頭藝人一證通用，藝期一會10日1日基隆聯合獻藝。圖／基隆市政府提供
北北基桃街頭藝人一證通用，藝期一會10日1日基隆聯合獻藝。圖／基隆市政府提供

繼去年北北基街頭藝人攜手推出新制上路，今年一證通用範圍擴大至桃園市，第二屆的「藝期一會街頭藝人嘉年華」，將在10月1日下午2時於基隆市市民廣場辦理，現場集結北北基桃優秀街頭藝人一同以藝會友，歡迎民眾前往欣賞表演。

自新制上路後，基隆市街頭藝人相關業務全面線上化，透過「基隆市表演藝術」網站，民眾從辦理許可證到申請展演場地皆可線上操作，而目前持有基隆市街頭藝人許可證亦可至台北市、新北市、桃園市申請展演場地。

文化局長陳靜萍指出，10月1日當天現場除了有表演藝術類的演出之外，現場也設置藝術攝影、捏麵人、百變造型氣球、吸管創作編織、紙類藝術、黏土藝術、串珠、編織藝術、童玩、人像速寫、Q版手繪等多樣展演共20攤位，展現不同縣市及藝人特色風格。

市長林右昌表示，自去年推出新制得以更便利地申請成為街頭藝人後，累積至今基隆市已經核發將近1600張的許可證，而北北基桃共有8000多位的街頭藝人，其實可以看見背後有著非常強大的藝文能量，期望透過四個城市的場地共享，讓不同類型、來自不同地區的街頭藝人互相學習、交流。

今年度的「藝期一會」在市民廣場舉辦，主舞台區邀請分別來自桃園、基隆、台北、新北的表演藝術類街頭藝人，包含自彈自唱的「有一個學弟叫陳茶」、「老兵的那些年那些歌」，以及專精雜耍及馬戲等特技的「蔡杰恩」、「蔡宏義」等，有文也有武。

北北基桃街頭藝人一證通用，藝期一會10日1日基隆聯合獻藝。圖／基隆市政府提供
北北基桃街頭藝人一證通用，藝期一會10日1日基隆聯合獻藝。圖／基隆市政府提供
北北基桃街頭藝人一證通用，藝期一會10日1日基隆聯合獻藝。圖／基隆市政府提供
北北基桃街頭藝人一證通用，藝期一會10日1日基隆聯合獻藝。圖／基隆市政府提供
北北基桃街頭藝人一證通用，藝期一會10日1日基隆聯合獻藝。圖／基隆市政府提供
北北基桃街頭藝人一證通用，藝期一會10日1日基隆聯合獻藝。圖／基隆市政府提供

街頭藝人 基隆

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