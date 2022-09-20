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基隆危橋改建忠三橋提早通忠二橋下月 可恢復市區交通

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
忠三橋改建初步履勘後達通行門檻，為紓解市中心交通衝擊，今天先開放通行。記者游明煌／攝影
忠三橋改建初步履勘後達通行門檻，為紓解市中心交通衝擊，今天先開放通行。記者游明煌／攝影

基隆市忠二、忠三橋危橋改建工程，施工封閉10個月期間影響市中心交通甚鉅，原定今年11月初完工，其中忠三橋初步履勘後達通行門檻，為紓解市中心交通衝擊，今天先開放通行，忠二橋則預計10月中旬開放，屆時可恢復市中心正常通行。

工務處表示，忠二、忠三橋去年巡檢發現，橋梁有鋼筋裸露鏽蝕、混凝土剝落、鋼筋保護層不足等狀況，有安全疑慮，市府發現後當天就下令封橋，維護市民通行安全。

市府向中央爭取預算辦理改善，由於兩座橋梁皆位於仁愛市場與崁仔頂漁市，是基隆市鬧區重要橋梁，於橋梁施工封閉階段，影響交通甚鉅。市府工務處開工前，先完成中華電信、中油、瓦斯、自來水管等遷移工作，同步完成交通維持計畫書審核作業。

市長林右昌、和立委蔡適應、市議員童子瑋、鄭文婷、莊榮欽、張芳麗等人，今天上午一起移走交通錐上連桿，正式開放忠二橋車輛通行。由於施工期間交通大受影響，附近崁仔頂漁市攤商及周邊商家對提早通車都拍手叫好。

林右昌指出，忠三橋改建提前近1個半月的時間開通，市中心區就像基隆市交通的心臟，忠二、忠三橋開通就像心臟裝上支架一樣，未來交通將更流暢。忠二橋預計10月中旬開通，市府後續規畫市中心區幾座老舊橋梁改建，明年將進行仁愛橋改建，接下來是31號橋改建。

改建工程自去年11月底開工後，為讓當地市民能了解工程現況，工務處還成立LINE即時通報群組，邀當地議員、里長、商家代表等加入，每日工務處回報進度，交通維持計畫進行滾動式調整，讓工程衝擊影響降到最低。

忠三橋改建初步履勘後達通行門檻，為紓解市中心交通衝擊，今天先開放通行。記者游明煌／攝影
忠三橋改建初步履勘後達通行門檻，為紓解市中心交通衝擊，今天先開放通行。記者游明煌／攝影
忠三橋改建初步履勘後達通行門檻，為紓解市中心交通衝擊，今天先開放通行。記者游明煌／攝影
忠三橋改建初步履勘後達通行門檻，為紓解市中心交通衝擊，今天先開放通行。記者游明煌／攝影

基隆 議員 林右昌

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