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台東強震房舍受損 縣府啟動危險建物檢查

中央社／ 台東縣20日電

台東強震造成房舍受損，台東縣政府清查有24處災損危險建築物，已聯合建築公會共同協助民眾做危險建物緊急鑑定。

台東縣政府今天上午發布新聞稿，這次地震經查民間災損建物需緊急鑑定有24處，其中海岸線（成功鎮、長濱鄉）6件、縱谷地區（延平鄉、關山鎮等）18件，包括關山鎮德高碾米廠米倉倒塌，海端、延平、鹿野、關山、長濱及成功也有民宅及建物圍牆倒塌、牆面龜裂等。

台東縣政府已啟動危險建物檢查，建設處人員今天上午會同建築師公會，前往海岸線及縱谷地區等受災戶啟動檢查。

另外，國中小學校校舍受損部分，教育處彙整提報49所國中小因地震部分建物受損，包括天花板輕鋼架掉落、牆壁龜裂、水塔破損等，但未影響學童上課，已請學校做好警戒，勿讓師生靠近。

台東縣長饒慶鈴感謝教育部國教署長彭富源昨天到池上萬安國小視察災情及聽取說明會時，同意先撥新台幣500萬元由地方政府統籌運用，縣政府與各學校將盡快展開修繕工程，恢復校園原貌，確保學生上課權益與安全。

建築 災損 台東

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