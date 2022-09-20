林右昌批贈電動機車政見 謝國樑：一定會落實

中央社／ 記者王朝鈺基隆19日電

基隆市長林右昌昨天批評國民黨基隆市長參選人謝國樑提出的免費贈送年輕人電動機車政見一定做不到，今天再提出5點，說他還沒當選就已跳票；謝國樑回應，政見一定會落實。

林右昌在臉書（Facebook）表示，一台Gogoro至少要新台幣5萬元，一般也要7萬至9萬元，謝國樑說要送5萬部，少則花25億元，多則要花45億元，就算扣除中央和地方汰舊換新最高補助2萬元，也還要花費高達15億至35億元。

林右昌說，謝國樑提出的這項政見嚴重違反「財政紀律法」及「預算法」規定，這筆15億至35億元的經費必需由基隆市完全負擔，而基隆市是不可能憑空生出這項財源，依法沒有明確財源就不能編預算。

林右昌表示，謝國樑說要市府來搞「團購」降低購買Gogoro的成本，這更是欺騙老百姓，政府不是電商，更不是團購主，市政府的採購行為一切都要依照「政府採購法」進行，怎麼能去搞團購。

林右昌說，經與經濟部確認，工業局補助的7000元是以中華民國國民以及公司法人為對象，地方政府購買電動車並不在中央補助範圍內，也就是市政府買Gogoro，反而沒有中央補助的7000元。

林右昌表示，謝國樑又說每年公益回饋4小時，就能送一台Gogoro，這種完全不符比例原則的事，可以相信嗎？若以基本工資時薪176元，每年公益回饋4小時，如果折算薪金是704元，就算做100年公益，也不夠換台Gogoro，「還沒當選就已經跳票，你可以無能，但絕不可以欺騙年輕人」。

謝國樑說，昨天已回應過，過2天會再回應，他要告訴林右昌，電動機車現在市面上已經有3萬多元的產品，跟他想採購的預算相近，這個政見一定會落實。

謝國樑 林右昌

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