加強海嘯防災前置疏散 台東備妥11種語言CD光碟

連日花東強震凸顯防救災重要性，配合國家防災日活動，21日上午9時25分實施海嘯警報試放。台東警方更備妥11種語言CD光碟，於海嘯警報試放廣播使用。

台東縣警察局民防管制中心今天表示，這次海嘯警報發放期間，各部隊、機關、學校保持正常作息，不實施人、車疏散、避難及交通、燈火管制，上課、上班均維持正常狀態。

為落實普及全縣各族群宣導，特別邀請鄉土語言及外籍專業老師，在教育廣播電台，錄製國、台、客、英、日以及阿美、排灣、布農、卑南、魯凱、雅美、等11種語言CD光碟，於海嘯警報試放廣播使用。

台東警方表示，鑑於日本海嘯，及17日台東縣才剛發生劇烈地震，顯示防救災重要性，考量全縣南北海岸線176公里，是全台海岸線最長的縣市；且全縣人口逾半數均集中海岸平原地區，其中貫穿台東縣南北臨海的台9、台11線公路瀕臨海岸線，有遭遇海嘯侵襲危險。

21日上午9時25分實施近海海嘯警報試放，9時35分執行解除海嘯警報試放。台東警方表示，全縣35台警報器施放近海海嘯警報，具語音廣播功能警報器警報台「鳴5秒，停5秒，再鳴5秒，共15秒後，改以語音廣播近海地震海嘯內容2次」；不具備語音廣播功能警報器警報台「另鳴5秒，停5秒，反覆9遍，共發放85秒」。

語音警報台廣播詞「海嘯警報，海嘯警報，請所有民眾迅速往高處疏散」，解除警報一長聲90秒。