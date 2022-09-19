基隆「大麥」熄燈惆悵仍在 麥當勞證實新門市籌備中

基隆市「大麥」愛三路麥當勞門市承載許多基隆人歡樂回憶，5月29日晚上熄燈讓不少人惆悵。位在信一路、義六路口的原漢堡王店址，目前正在裝潢施工。麥當勞今天證實，即將在此處展店。

基隆市中心有兩家麥當勞門市，位在愛三路、仁二路口三角窗門市為4層樓建築，被稱為「大麥」，位在信一路麗榮皇冠1樓的門市，則被稱為「小麥」。

大麥5月29日晚上熄燈夜，余姓店經理在大門口與消費者話別，表示大麥34年來在地經營，已是很多人小時候的共同回憶，陪伴許多人成長，今晚熄燈她也非常不捨，並忍不住流下淚來。

大麥結束營業，讓不少基隆人感覺失落，原址目前尚無新店進駐。漢堡王原設在信一路、義六路口的中正店6月19日結束營業，位在仁二路的新門市8月10日改開幕。

原漢堡王中正店位在信一路、義六路1樓，2樓是World Gym健身房。目前1樓已貼出「商鋪施工」公告，工期是9月17日到10月27日。

臉書「基隆人」社團13日有人貼文「基隆麥當勞餐廳聯合徵才」招募服務員，今天又見貼文，「沒錯！麥當勞義六店來了」，表示現在正在強力招募工作人員，為開幕做準備。