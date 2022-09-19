基隆56國中小設太陽能板 回饋金年收1300萬元

基隆市政府推動「校園裝設太陽光電系統」，採統一標租在包含已廢校在內共56所國中小校區屋頂裝設太陽能光電板，上半年度已收取回饋金678萬元，預估年度回饋金逾1300萬元。

基隆市政府教育處長杜國正今天透過新聞稿表示，基隆因氣候關係，以往太陽光電廠商都望之卻步，這次學校校舍屋頂統一標租，吸引多家廠商投入，為基隆市綠能產量創造效益，經由這次在校舍屋頂大量裝設太陽能光電板，不僅降低校舍頂樓教室溫度，更可有效提升綠電發展。

基隆市長林右昌指出，基隆市國中小經售購綠電，可收取回饋金比例為21%，為全國之冠，預估全市各國中小年度回饋金總計至少新台幣1300萬元，自1月9日開始計算，每年1月及7月收取，所收回饋金全數回歸學校使用，改善學校空間設備，提供學生更舒適、優質學習空間。

市府教育處表示，市府已收取上半年度回饋金678萬9070元，預估全年度回饋金約1357萬8140元。56所校區共裝設8萬6200平方公尺太陽能光電板，其中，百福國中面積最多約1720平方公尺，總計裝設容量1萬6451峰瓩，相當於提供48戶住戶使用一個月的電量，排碳效益達6700公噸，相當於創造1810公頃的森林，為地球盡份心力。