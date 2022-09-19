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地震造成宜蘭市黎霧橋下自來水管線漏水 今天下午修復
花蓮玉里昨天發生芮氏規模6.8強震，宜蘭市震度4級，地震後市民眾反映家戶用水的水壓不足，黎霧橋下的自來水輸送管線疑似漏水，市公所通報自來水公司第八區管理處，今天會勘發現是排氣閥損壞，下午即可修復。
市長江聰淵今天與自來水公司針對漏水情形討論處理，另外在地震過後有部分住家水壓過低，自來水公司也全盤檢查宜蘭縣供水情形。水公司表示，近年來台灣自來水公司第八區管理處持續在宜蘭市推動老舊自來水管線汰換工程，部分汰換工程會使用到不銹鋼波狀管，雖然管線材料較昂貴，價格是一般管線的10倍，但可以抵抗地震造成的管線錯位及壓力，避免漏水。
江聰淵建議，宜花東屬於地震頻繁地區，請自來水公司在宜花東地區汰換、修復水管時，優先使用不銹鋼波狀管，避免地震造成漏水或管線位移、穩固民生用水，也減少自來水漏水情形，雖然會增加汰換成本，但相信先行投入的成本，對於未來及長久效益會有很大幫助。
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