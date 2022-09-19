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宜蘭國際綠色影展「歸林」8部好片下鄉 邀黃子佼代言

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府宣布國際綠色影即將展開，今年帶來8部好片，並且移動電影下鄉演出；24日開幕邀請曾協助多部電影配音的知名藝人黃子佼出席，擔任影展活動大使及映後座談嘉賓。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府宣布國際綠色影即將展開，今年帶來8部好片，並且移動電影下鄉演出；24日開幕邀請曾協助多部電影配音的知名藝人黃子佼出席，擔任影展活動大使及映後座談嘉賓。記者戴永華／攝影

2022宜蘭國際綠色影即將展開，今年帶來8部好片，並首度移動電影下鄉演出，影展主題是「宜 歸林 Into Green」，「歸林」音似Green，讓心靈沉澱、回歸擁抱自然山林；24日開幕當天邀請曾協助過多部電影配音的知名藝人黃子佼出席，擔任影展活動大使及映後座談嘉賓。

宜蘭國際綠色影展邁入第12屆，是全國各縣市維持最長久的環保綠色影展，每年很多人期待好片，今年活動日期訂在9月24日至10月23日，為期1個月，帶來8部好片及播放16場次，除了開閉幕主場的羅東文化工場，縣環保局還規劃「移動電影院」首度帶著好片下鄉，半開放式空間在12鄉鎮市各放映一場，連山地鄉也不會錯過。

縣環保局今天舉辦影展期前宣傳，說明開幕片是吉卜力1988年推出的經典動畫《龍貓』，24日在羅東文化工場播映，吉卜力的動畫作品部部都經典，尤其龍貓是探討里山倡議、人與自然生活環境的議題，充滿教育省思，開幕當天知名藝人黃子佼出席與大家座談。

其他好片還有《明日進行曲》探討地球暖化，《藻礁之聲》是表達海洋汙染問題，《維沃的精彩生活》是老少宜動畫片，《神殿》與山林保護有關；閉幕片《美力台灣3D》，邀請導演曲全立現身與大家聊電影。

縣長林姿妙表示，「宜 歸林 Into Green」主題的「宜」代表適宜居住的環境，宜蘭以環保立縣，希望藉由影展把環保意識深植民眾心中，小地方隨手做環保，國際綠色影展以國際觀點、台灣觀點、小綠芽影片方向精選8部作品，內容涵蓋多層面環保議題，有紀錄片也有動畫，各場次的移動電影院都安排有獎徵答，熱愛環保影展的朋友絕不能錯過。

影展資訊及相關訊息，請至宜蘭國際綠色影展官方粉絲頁https://www.facebook.com/yilan.giff/ 查詢。

2022宜蘭國際綠色影即將展開，今年帶來8部好片、16場次，首度移動電影下鄉演出，安排環保有獎徵答，民眾不要錯過。圖／環保局提供
2022宜蘭國際綠色影即將展開，今年帶來8部好片、16場次，首度移動電影下鄉演出，安排環保有獎徵答，民眾不要錯過。圖／環保局提供
2022宜蘭國際綠色影即將展開，今年帶來8部好片、16場次，首度移動電影下鄉演出，並安排環保有獎徵答。記者戴永華／攝影
2022宜蘭國際綠色影即將展開，今年帶來8部好片、16場次，首度移動電影下鄉演出，並安排環保有獎徵答。記者戴永華／攝影

電影 宜蘭 黃子佼

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