宜蘭無人機打出「媽祖聖像」照亮夜空 為花東震災祈福

台東接連發生強震，花蓮玉里傳出災情，宜蘭縣長林姿妙第一時間致電花蓮縣長及台東縣長表達關心，並指示縣消防局特搜大隊前往救災。今晚蘭陽媽祖文化節回鑾科儀祭典中，林姿妙率與會人員向媽祖祝禱，無人機升空打出「媽祖聖像」為花東祈福、為台灣祈福。

林姿妙表示，強震造成花蓮多起災情，縣政府除了派遣特搜人員與機具前往花蓮玉里協助救災，今晚2022蘭陽媽祖文化節回鑾，取消原訂的高空煙火秀演出，率領所有貴賓、局處主管及現場民眾雙手合十向媽祖祈求平安，氣氛莊嚴。

蘭陽媽祖文化節進入第三天，今天上午在聖安宮及震安宮舉辦祭典後起駕，羅東鎮長吳秋齡率公所團隊在公所前設香案恭迎媽祖，並陪同神轎遶境，行經奠安宮、勉民堂、震安宮、爐源寺等，鑽轎底及索取平安符民眾早已大排長龍，出現信眾沿途跪拜等待鑽轎底的盛況。

上午9時許，遶境隊伍來到冬山鄉，由冬山鄉長林峻輔及其團隊接香，陪同媽祖遶境巡護，行經冬山福安宮、鹿安宮及鎮安宮，抵達老街周邊時鞭炮聲四起，許多民眾見媽祖遶境，雙手合十虔誠膜拜，爭相參與換香祈福。

下午遶境隊伍來到蘇澳安永心食館，由蘇澳鎮長李明哲及其團隊傳接香火，引導媽祖回鑾南方澳南天宮，進行回鑾大典。

今晚原定在南方澳第三漁港旁舉辦「宜蘭首度無人機高空煙火秀」，為活動畫下完美句點，但下午強震傳出災情，取消高空煙火秀，僅保留雷射燈與無人機升空打出「媽祖聖像」，溫柔照亮漁港夜空，為震災祈福。