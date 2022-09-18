富里鐵路斷 台東北返上班上學接駁困難

台東池上今發生苪氏規模6.8地震，造成花蓮玉里、富里嚴重災情，其中鐵路中斷影響最大，明天是上班日，當地以鐵路交通為主，公路運輸困難，且地震期間有風險，許多準備上班上學的民眾焦急不已，紛紛尋找親友捎帶一程。

在吉安上班的台東延平鄉吳姓男子說，他和女朋友返回台東，昨天卻碰上地震，台東延平鄉的老家牆壁龜裂，物品散落一地，所幸家人僅被掉落的相框砸中受輕傷，協助整理後原本準備今晚8點在鹿野搭火車返回，卻碰上更大的地震，交通中斷，當地太晚公車已停駛，鐵路又中斷，不知該如何是好，因為工作是一對一代班制，同事今天下班後已經離開。

東華大學洪姓女學生也面臨相同困擾，她中秋節沒買到返鄉的車票，改為這周回鹿野的家補過中秋，結果接連碰上2次大地震，整晚都不敢睡，而且從昨天地震後到今天主震發生後，稍有動靜眾人就一團慌亂，「現在最麻煩的是明天10點有課，火車不開了，公車這麼晚也沒得搭，到底該怎麼辦」。台鐵雖開放往西部幹線列車，但繞一圈回花蓮恐怕也來不及了。