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基隆i運動全民動起來 運動園遊會國門廣場親子同樂
基隆市政府今天國門廣場舉辦國民體育日運動園遊會，安排舞台節目表演，還結合基隆市運動i台灣計畫承辦單位，設置柔力球體驗、地板冰石壺、體適能檢測等闖關攤位，期盼帶動更多人加入運動行列。
基隆市國民體育日運動園遊會今天下午3點30分在國門廣場開幕，邀請潘若迪運動團隊的甜心笑笑教練，帶領民眾做15分鐘有氧運動，讓民眾在短時間內有效燃脂，並鼓勵持之以恆運動。
活動開始後，舞台上有肚皮舞、柔力球、流行舞蹈等各種舞藝表演及歌手演唱，廣場內則有6個闖關活動，民眾完成闖關可兌換精美小禮物。
會場另外設置3種體適能檢測攤位，除了一般大眾較熟知的體適能檢測儀器，還有專為兒童測量的體適能及科技體適能儀器。
教育處表示，科技體適能可以全面評估人體爆發力、力量、平衡、柔軟度、敏捷性和肌耐力，讓民眾能更了解自身體能狀況，並針對需要加強的部分去加強，達到有效運動。
教育處長杜國正說，基隆市近年來大力推動社會體育，運動i台灣計畫連續4年獲得體育署特優肯定，期盼更多市民加入全民運動行列，帶動本市運動風氣，相關資訊可上臉書粉絲專頁（https://zh-tw.facebook.com/klsportitw/）查詢。
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