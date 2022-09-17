民歌之夜在蘇澳 邀請8組民歌手傳唱精典好歌一飽耳福

宜蘭蘇澳鎮公所舉辦民歌音樂饗宴今晚在文化國中登場，邀請施孝榮、于台煙、南方二重唱等知名民歌手，分享3小時的經典好歌，活動開場前就來自各地民歌粉絲湧入，同時還有國中小學及社區藝文演出，好歌表演讓人聽得如癡如醉。

今晚「蘇澳民歌饗宴」未演先轟動，活動在籌備期間就受到各地鐵粉關注詢問，每年都為宜蘭掀起一股民歌熱潮。這次邀請知名民歌手包括葉佳修、羅吉鎮、于台煙、李明德、施孝榮、南方二重唱、王海玲及凃佩岑等8組歌手，接力傳唱經典民歌，還有文化國中直笛隊、馬賽國小管樂團及多個在地社區藝文表演，帶來精彩不斷的民歌之夜。

鎮長李明哲表示，後疫情時代國旅熱潮再現，鎮公所在今年推出一系列豐富且創新的觀光活動，迎接各地遊客來到蘇澳；不僅潑水節、海洋嘉年華等活動受到熱烈迴響，「黃金月月抽」也順應國旅熱潮，活絡在地買氣，緊接著「2022鯖魚祭」將在10月1日登場。