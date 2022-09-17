熱情森巴女郎打頭陣 基隆海洋老鷹嘉年華大遊行登場

睽違兩年，基隆海洋老鷹嘉年華活動遊行今年重啟，今天下午在市區熱鬧登場，由社區、校園團隊以及各縣市專業表演團隊共54隊，從國門廣場集合出發，繞行市區踩街表演，森巴女郎打頭陣，鑼鼓喧天，上萬民眾爭睹，吸引民眾搶拍。

踩街遊行下午3點到5點舉行，市區封街管制，隊伍行經港西街、忠一路、仁二路、愛二路、仁三路及愛三路後再沿仁二路、忠一路返回國門廣場。

今年以海洋為元素，有老鷹、海龜、鬼頭刀、鯊魚、魟魚、水母、及河豚花車等造型，大壯觀願景發展協會製作全新花車「浪花朵朵」，以金色飛鷹及三層海浪造型，高台上的熱情森巴女郎舞者，民眾爭睹拍照，有的還跟著森巴女郎一起跳舞。

市長林右昌表示，近年在市府的推動下透過市港再生煥發全新風貌，這次活動以「遨遊天際 向海致敬」作為主題，結合基隆代表性的海洋文化與特有的老鷹奇觀，邀請在地社區、學校及表演團隊共同參與，打造專屬於基隆的港際慶典，感受基隆海洋老鷹嘉年華的熱情魅力。

立委蔡適應說，每年這個時節是基隆老鷹最多的時候，一開始由大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖發想，最後成為一個全市的嘉年華會。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯處說，參與團隊有54隊，有首次邀請的烏克蘭MRG馬戲團，以高蹺遊行、默劇雜耍向台灣傳達和平自由的歡樂，更有知名的世新啦啦隊、女十字軍印地安哈雷車隊接連帥氣登場，現場民眾一同沉浸在熱情歡樂的森巴氛圍中。