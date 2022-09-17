推動數位賦能 智慧花蓮永續發展論譠 23、24日重磅登場

花蓮縣政府與聯合報系的聯經數位、g0v 零時政府揪松團攜手合作，9月23、24日舉辦「智慧花蓮永續發展國際論壇」及「數位洄瀾黑客松」，邀請AWS、遠傳電信、緯謙科技等多家國內科技大廠，與國內外專家分享，並與在地業者交流，即起免費報名。

花蓮縣長徐榛蔚表示，面對氣候變遷、天然災害、人口老化及疫情挑戰，及數位經濟時代來臨，花蓮必須更積極建立創新創業生態系，把人才留下，並善用科技賦能推動產業轉型、城市升級，讓花蓮永續發展。

23日在美侖大飯店舉行的論壇，以數位轉型、創新創業生態系、永續發展為三大主軸，邀請AWS創新成長與新興事業部總監韓宜安、遠傳電信資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民、緯創集團緯謙科技總經理夏志豪，針對雲端服務、5G等數位科技的機會與挑戰，與花蓮業者分享與交流。

數位經濟暨產業發展協會（DTA）理事長陳正然將擔任地方創生X數位賦能座談活動的主持人，與穀東俱樂部創辦人賴青松、臺灣區塊鏈大聯盟召集人楊方儒、及DTA顧問黃玉華博士、苡樂集團執行長湯孝威博士，針對花蓮運用數位科技推動創新創業生態系的方向與戰略進行討論，並安排昕諾飛全球副總裁暨台灣區總經理余泳濤率部門主管進行永續專題演講。

聯合報系永續長、願景工程基金會執行長羅國俊將主持的永續座談，與ESG綠色科技聯盟副會長袁易、英本工業有限公司鄭安茹、 聯合報教育事業部總經理潘素滿、和典科技創辦人林書磊共同探討花蓮如何運用綠色創新科技，結合地方創生，發展成全球永續低碳城巿典範。

24日活動第二天在花蓮縣政府大禮堂舉辦首屆「數位洄瀾黑客松」，邀請 g0v 零時政府揪松團參與者、數位遊民、在地青年、創業者、農漁友，參與共創形式的黑客松。期待透過本次黑客松，凝聚在地數位科技人才與能量，打開洄瀾地方創生及特色產業數位轉型的想像。