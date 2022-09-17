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影／那ㄟ安捏?媽祖遶境宜蘭市長未接天香、沒設香案 主秘回：心誠則靈
蘭陽媽祖文化節的遶境重頭戲今天進入宜蘭市，市長江聰淵沒有接天香，將近中午隊伍經過市公所前路段時，市公所也沒有設香案迎媽祖，引起民眾議論紛紛「那ㄟ安捏？」市公所主秘楊秀川表示，「是我下令不要設香案，心誠則靈」。
「與市長無關」，楊秀川表示，這一陣子市公所舉辦的活動太多，前一陣子又忙於防颱值班，同仁太辛苦，是他下令告訴同仁不要設香案，這件事與市長沒有關係，對於宗教是「心誠則靈」。
宜蘭市是全縣12鄉鎮市的「大房」，今天遶境隊伍進入宜蘭市，沿途熱鬧滾滾，許多民眾自動設香案祭拜求安、還提供飲水及點心，經過市公所門口照理應該設香案，卻沒有靜悄悄，市民覺得奇怪？怎麼沒有設香案迎媽祖？無法形成人潮聚集點，一旁的市民代表會也沒設香案。
稍早上午8點，原本安排在宜蘭市與礁溪鄉交界處進行天香交接時，市長江聰淵也沒有來接，由主任秘書楊秀川代理。
市公所今天這一連串作法，與前兩次迎媽祖的作法很不相同，市民感受最深忍不住議論，連民進黨內人士也有人說私下說「那ㄟ安捏？」宗教與選舉政治無關啊。
楊秀川表示，江市長早上在蘭陽別院參加歌唱決賽開場，接著還有幼兒教育座談，時間衝突，沒辦法出席接天香；至於市公所沒有設香案一事，這是因為最近同仁辦活動，太辛苦，而且又忙於防颱防災，所以是他告訴同仁「不必設香案」、「心誠則靈」。
據了解，接天香早上8點開始，江聰淵上午8點40分到9點20分在蘭陽別院參加歌唱決賽開場活動，媽祖遶境隊伍則是9點多經過蘭陽別院，別院在現場有設香案及提供點心，遶境隊伍距離江並不遠。
民進黨縣黨部表示，宗教信仰自由，黨部沒有要求首長不能去接駕；縣議員林岳賢說，如果真的有心，應該會排除萬難，至少接個天香，不可能忙到連接天香10至15分鐘都沒有，說不過去。
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