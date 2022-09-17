台東「藍海生活節」登場 海域體驗名額秒殺只剩獨木舟

台東縣政府海洋新活動「藍海生活節」今起登場，共規畫推出支架大洋舟、SUP、獨木體驗水域體驗，及1場單車微旅行，日間導覽與星空導覽，並邀請夏威夷奇摩凱基金會到台東交流，但多數體驗活動都已額滿，只剩下獨木舟體驗。

「藍海生活節」今天上午在台東杉原海水浴場舉辦開幕式，由阿美族「莿桐部落」耆老少多宜，以及首次受邀來台夏威夷奇摩凱基金會，夏威夷國寶級大師Kimokeo 以傳統部落儀式祈福，介紹大洋舟特色，並與少多宜分別吹響海螺、竹號，宣告2022年台東藍海生活節開始。

台東縣副縣長王志輝表示，台東的海岸線很長，可以規畫各類型海洋活動，每年11、12月是衝浪季比較刺激具挑戰性，這次推出藍海生活節，希望將更多的親子海域活動帶到杉原灣海水浴場，遊客也可清晨到海邊看日出。

交觀處處長余明勳表示，這次引進南島色彩濃厚的支架大洋舟，也體現專屬台東「海即是生活」日常。在地隊合作推出7場支架大洋體驗、4場SUP體驗、4場獨木體驗、1場單車微旅行，並加入日間導覽與星空導覽。

余明勳說，這次從海底旅遊為起點，展現綠島陸海空全方位繽魅力遊程，活動也安排在地學術單位、團體與國際組織交流，邀請國際南島航海文化組織來到將「原住民文化」「大自然生態」作為學習主軸的學校帶給學子不同體悟。

縣府指出，本次活動包括杉原灣划支架大洋舟、金樽SUP、活水湖獨木舟及綠島深海潛水，但活動期只到25日，開放報名即秒殺，僅剩獨木舟體驗還有名額。