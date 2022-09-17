活化文化資產 花蓮林管處整修林田山房舍評估林鐵復駛

花蓮林田山曾是台灣第四大林場，現仍保留當年伐木房舍、窄軌運材軌道、火車等，是重要文化資產。花蓮林管處爭取經費修復老舊房舍，包括原子炭工廠、食堂等，預計明年陸續完成，後年以促參方式委外經營；林管處同時評估軌道修復可行性，初步選出3條路線，就法規、經費等層面評估中。

花蓮林管處獲行政院核定「林業文化資源保存與整體再發展中長程計畫」，去年先完成林田山光纖網絡、監視系統等基礎建設，再分兩期修復林田山老舊房舍並提升景觀。

林管處長黃群策說，初步爭取到約3億元，第一期正整修原子炭工廠、食堂、冰店及兩棟員工宿舍，原子炭工廠明年初就可完工，其餘房舍明年中完成，第二期要整修日式宿舍，復刻舊時林業生活。

計畫中還有一個亮點，就是評估林鐵修復、復駛可行性。黃群策表示，園區內保留舊時窄軌鐵道遺構，是早年員工和眷屬往來萬榮火車站及林田山林場間的重要交通工具，還留存舊機車頭「加藤號」及客車廂，具備動態復駛觀光列車的條件。

這次研擬3條復駛路線，第1方案為「森坂巡禮時光列車」，走內溫泉線往萬榮線，建置成本約1.64億元；方案2是環狀線，屬於遊園列車，可串聯溫泉公園、停車場及整個園區，營運路線約2243公尺，建置成本3.79億元。第3條營運長度2230公尺，可銜接萬榮站，作為園區與火車站的連絡路線，會行經萬榮村，也可作為居民交通工具，建置成本4.26億元。

黃群策說，方案3是在地人的回憶，當年居民就是乘火車從這條路線進出林場，但早年鐵軌已經拆除，部分已變成道路，若要恢復原貌，涉及法規、都市計畫變更等問題，相對複雜，初步評估方案1、2較可行。