影/蘭陽媽祖文化節江聰淵缺席接天香 眾人議論原因

2022蘭陽媽祖文化節遶境今天進入最熱鬧的宜蘭市及羅東鎮，一早在宜蘭市與礁溪鄉交界交接天香時，市長江聰淵缺席，由主秘楊秀川代表。這也是這項活動舉辦以來，江聰淵首次缺席接天香，引起民眾私下議論，不免與選舉產生聯想。

蘭陽媽祖文化節推全台首見的媽祖出巡海陸大遶境，昨天完成海上遶後從頭城鎮展開陸上遶境，晚間夜宿礁溪澤蘭宮，安排廟埕文化活動；今天一早6點多從澤蘭宮出發往宜蘭市續行，8點在宜蘭市與礁溪鄉交界的武暖大排附近安排接香。

多數宜蘭人認為宗教活動不與政治扯上關係，前兩次媽祖文化節遶境，宜蘭市長江聰淵都親自出席接香，今天罕見由主任秘書楊秀川代理，從礁溪鄉長張永德手中接下天香，縣長林姿妙站中間。楊秀川表示，江市長早上在蘭陽別院參加歌唱決賽開場，接著還有幼兒教育座談，因時間衝突無法出席。

稍候，遶境隊伍9點多經過歌唱比賽的蘭陽別院，未見江聰淵現身與信眾打招呼。昨天遶境前兩站包括頭城鎮長蔡文益及礁溪鄉長張永德都親自出來接天香，今到了第三站宜蘭市長缺席，不少民眾私下討論。

遶境隊伍今進入重頭戲，經過人潮密集區宜蘭市及羅東鎮沿途設置點心站、鑽轎腳，經過三級古蹟昭應宮時，昭應宮主委、議長張建榮他表示，今年活動辦得非常成功，希望縣長連任，宜蘭明年續辦蘭陽媽祖文化節。會場響起一陣掌聲。

陸上遶境從頭城鎮到蘇澳鎮長56公里，林姿妙全程參加，且在遶境過程中她看到熱情支持者，自動走向住家或商家親切打招呼；也不有不少民眾設香案，雙手合十虔誠向媽祖祈求平安。