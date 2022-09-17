大浪攪局 台東藍海生活節6人支架大洋舟出海受阻

台東縣政府首次推出全新特色品牌「2022藍海生活節」，今天在杉原海水域場揭開序幕，不過，因受颱風影響，海面風浪過大，使得6人支架大洋舟（OutriggerCanoe）體驗暫停出海。

縣府表示，雖然現場都配置救生人員措施，但基於人員安全考量，海上活動暫時取消，其餘陸上相關活動不受影響，期待活動將東部海域打造為海洋遊憩天堂，成為台東縣定特色品牌之一。

為期四周的「2022藍海生活節」於杉原海水域場登場，副縣長王志輝宣告杉原灣、金樽、活水湖、綠島為四大海洋遊憩基地後，由阿美族莿桐部落耆老進行祈福及安排傳統舞蹈表演。

而原本6人支架大洋舟（OutriggerCanoe）的體驗，因受颱風外圍環流影響，海面風浪大，擔心大舟被大浪打翻，因此，考量人員安全取消出海，改為人員抬舟形式來象徵出海順利。