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大浪攪局 台東藍海生活節6人支架大洋舟出海受阻

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
阿美族莿桐部落耆老進行祈福及安排傳統舞蹈表演，為「2022藍海生活節」增添南島文化風采。記者尤聰光／攝影
阿美族莿桐部落耆老進行祈福及安排傳統舞蹈表演，為「2022藍海生活節」增添南島文化風采。記者尤聰光／攝影

台東縣政府首次推出全新特色品牌「2022藍海生活節」，今天在杉原海水域場揭開序幕，不過，因受颱風影響，海面風浪過大，使得6人支架大洋舟（OutriggerCanoe）體驗暫停出海。

縣府表示，雖然現場都配置救生人員措施，但基於人員安全考量，海上活動暫時取消，其餘陸上相關活動不受影響，期待活動將東部海域打造為海洋遊憩天堂，成為台東縣定特色品牌之一。

為期四周的「2022藍海生活節」於杉原海水域場登場，副縣長王志輝宣告杉原灣、金樽、活水湖、綠島為四大海洋遊憩基地後，由阿美族莿桐部落耆老進行祈福及安排傳統舞蹈表演。

而原本6人支架大洋舟（OutriggerCanoe）的體驗，因受颱風外圍環流影響，海面風浪大，擔心大舟被大浪打翻，因此，考量人員安全取消出海，改為人員抬舟形式來象徵出海順利。

縣府表示，9月22日將攜手夏威夷奇摩凱基金會與在地都歷部落，挑戰台灣首次支架大洋舟長距離航行，另金樽秘境馬武窟溪的SUP立式划槳體驗、活水湖獨木舟體驗、綠島潛水特色生態旅遊，以及藍海單車微旅行等行程也將舉行，相關訊息請密切關注活動粉絲專頁。

台東縣政府首次推出全新特色品牌「2022藍海生活節」，今天在杉原海水域場揭開序幕，副縣長王志輝邀大家體驗不一樣的台東藍。記者尤聰光／攝影
台東縣政府首次推出全新特色品牌「2022藍海生活節」，今天在杉原海水域場揭開序幕，副縣長王志輝邀大家體驗不一樣的台東藍。記者尤聰光／攝影
「2022藍海生活節」原本6人支架大洋舟（OutriggerCanoe）的體驗，因受颱風外圍環流影響，海面風浪大，擔心大舟被大浪打翻，因此，考量人員安全取消出海。記者尤聰光／攝影
「2022藍海生活節」原本6人支架大洋舟（OutriggerCanoe）的體驗，因受颱風外圍環流影響，海面風浪大，擔心大舟被大浪打翻，因此，考量人員安全取消出海。記者尤聰光／攝影

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