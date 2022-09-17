兩津勘吉將到舊正濱派出所出差！ 色彩屋再掀旅遊熱

日本漫畫「烏龍派出所」的兩津勘吉，9月到基隆七堵鐵道紀念園區展出結束後，10底將再到正濱漁港的舊正濱派出所內再「出差」，將會有復刻版「龜有公園前派出所」辦公室場景可以拍照打卡，及多處人形展板可以合照，將帶動正濱漁港網紅景點「色彩屋」另一波旅遊熱潮。

「閃啦閃啦撞到不負責」聽到這句耳熟能詳的台詞，就知道「烏龍派出所」的阿兩又要出包了，日本經典漫畫9月2到15日在七堵鐵道紀念園區展出，受到民眾歡迎，因結合馬戲團演出，每天都吸引很多民眾參觀，人潮滿滿。

正濱漁港色彩屋是網紅熱門景點，每到假日都不少人來拍照，市府希望藉由兩津再帶動另一波旅遊熱潮。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天表示，近年正濱及和平島地區觀光熱絡，加上各種亮點活動吸引大批遊客湧入，位於漁會正濱大樓到正濱漁港色彩屋、阿根納造船廠及和平島公園的旅遊中繼點，就在舊正濱派出所。

舊正濱派出所規畫做為地區活化兼具旅遊諮詢服務的場域空間，經過整建後，外觀以基隆海港城市流動美為出發的立面設計，有如微風吹起的水紋，榮獲2022國家卓越建設獎最佳規畫設計類金質獎。

曾姿雯説，在全新的正濱遊客中心1、2樓空間，烏龍派出所成員們將帶來更驚奇、更多的烏龍彩蛋將會陸續公布，請民眾持續關注基隆旅遊網及基隆旅遊網臉書粉絲專頁。

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