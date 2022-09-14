看準高鐵延伸宜蘭商機 100多家廠商參加招商說明會

高鐵將來延伸到宜蘭可望帶動商機，宜蘭縣工商策進會今天舉辦招商說明會，吸引縣內外100多家廠商參與，在意見交流時段，企業廠商踴躍詢問交通、環境等投資事宜，不少投資者看好宜蘭未來發展，進駐意願高。

宣蘭幾項重大交通建設正進行中，包括鐵路高架核定、高鐵決定延伸至宜蘭、台62線瑞濱段延伸至頭城，宜蘭縣政府與工策會今天辦理「放眼國際~產業飛翔」投資招商說明會，以觀光、六級、文創、高齡友善、運動、綠能、智慧科技等七大重點推動產業方向，以期加速產業投資宜蘭，增加就業機業及繁榮城市。

說明會除了由縣政府針對縣內投資環境進行簡報外，也邀請竹科管理局說明宜蘭科學園區現況，並邀請全國首座利用地熱能發電且成功商轉的清水地熱電廠經營者~宜元股份有限公司，台灣第一座以微生物為主題的拜寧騰能生技股份有限公司，分享他們在宜蘭投資經驗。

縣長林姿妙表示，她上任後努力招商，宜蘭科學園區這3年來的土地出租率大幅成長，不再是「蚊子園區」，此外縣政府推動一結工業區基礎建設、協助兩個工業區廠商處理閒置土地問題，強化產業環境，提升產業競爭力也獲得企業肯定，陸續有數家上市櫃公司在宜蘭建廠或擴廠，都是看好宜蘭投資環境。