快訊

追81分鐘送醫真相 恩恩爸：竟還有胡說八道增加我們痛苦

【即時短評】張善政案 行政機關不該配合選舉和稀泥

看準高鐵延伸宜蘭商機 100多家廠商參加招商說明會

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
高鐵將來延伸到宜蘭可望帶動商機，宜蘭縣工商策進會舉辦招商說明會，吸引縣內外100多家廠商參與，企業廠商踴躍詢問交通、環境等投資事宜，不少投資者看好宜蘭未來發展，進駐意願高。 圖／縣府提供
高鐵將來延伸到宜蘭可望帶動商機，宜蘭縣工商策進會舉辦招商說明會，吸引縣內外100多家廠商參與，企業廠商踴躍詢問交通、環境等投資事宜，不少投資者看好宜蘭未來發展，進駐意願高。 圖／縣府提供

高鐵將來延伸到宜蘭可望帶動商機，宜蘭縣工商策進會今天舉辦招商說明會，吸引縣內外100多家廠商參與，在意見交流時段，企業廠商踴躍詢問交通、環境等投資事宜，不少投資者看好宜蘭未來發展，進駐意願高。

宣蘭幾項重大交通建設正進行中，包括鐵路高架核定、高鐵決定延伸至宜蘭、台62線瑞濱段延伸至頭城，宜蘭縣政府與工策會今天辦理「放眼國際~產業飛翔」投資招商說明會，以觀光、六級、文創、高齡友善、運動、綠能、智慧科技等七大重點推動產業方向，以期加速產業投資宜蘭，增加就業機業及繁榮城市。

說明會除了由縣政府針對縣內投資環境進行簡報外，也邀請竹科管理局說明宜蘭科學園區現況，並邀請全國首座利用地熱能發電且成功商轉的清水地熱電廠經營者~宜元股份有限公司，台灣第一座以微生物為主題的拜寧騰能生技股份有限公司，分享他們在宜蘭投資經驗。

縣長林姿妙表示，她上任後努力招商，宜蘭科學園區這3年來的土地出租率大幅成長，不再是「蚊子園區」，此外縣政府推動一結工業區基礎建設、協助兩個工業區廠商處理閒置土地問題，強化產業環境，提升產業競爭力也獲得企業肯定，陸續有數家上市櫃公司在宜蘭建廠或擴廠，都是看好宜蘭投資環境。

縣政府指出，宜蘭科學園區是一座兼具生態的園區，毗鄰運動公園，附近優質學區，提供科技人良好的生活及教育環境，宜蘭獲得2022活力城市調查總排名，在六都之外的第一名，顯見是個宜居好地方，希望透過說明會吸引更多企業到宜蘭投資，有任何投資問題，單一窗口專線0800039001，提供專人服務。

高鐵將來延伸到宜蘭可望帶動商機，宜蘭縣工商策進會舉辦招商說明會，吸引縣內外100多家廠商參與，企業廠商踴躍詢問交通、環境等投資事宜，不少投資者看好宜蘭未來發展，進駐意願高。 圖／縣府提供
高鐵將來延伸到宜蘭可望帶動商機，宜蘭縣工商策進會舉辦招商說明會，吸引縣內外100多家廠商參與，企業廠商踴躍詢問交通、環境等投資事宜，不少投資者看好宜蘭未來發展，進駐意願高。 圖／縣府提供

宜蘭 高鐵 林姿妙

延伸閱讀

宜蘭焚化爐底渣利用率達100%不容易 評鑑蟬聯全國特優

宜蘭女人瑞耳聰目明 年輕時背負100斤農作步行下山

宜蘭男疑感情問題撂4人當街砍殺 1嫌死亡不起訴

「梅花」颱花登陸浙江 浙、滬航空高鐵船舶全部停運

相關新聞

花蓮崇德遺址玻璃珠 將送美國研究揭開身世背景

花蓮縣考古博物館典藏崇德遺址出土的史前玻璃珠將於10月「出國探索自我」，送至美國芝加哥菲爾德自然史博物館（FieldMu...

宜蘭焚化爐底渣利用率達100%不容易 評鑑蟬聯全國特優

環保署在宜蘭縣辦理全國焚化底渣再利用查核評鑑頒獎，宜蘭縣繼109年度底渣再利用評鑑獲特優獎，110年度再次蟬聯全國最高榮...

林右昌最後一次施政報告：基隆是一個成就夢想的地方

基隆市長林右昌今天向議會進行任內最後一次施政報告，他在報告最後一頁寫著「基隆就是一個成就夢想的地方」，他說，基隆未來的挑...

基隆民宅4樓老舊女兒牆遇颱風崩落 岌岌可危未處理

基隆市東信路一棟舊公寓民宅4樓，因為老舊鏽蝕，9月初女兒牆被軒嵐諾颱風用吹倒，陽台斷裂崩落，目前僅拉封鎖線，因屋主長年在...

花蓮吉安市場消費換券買氣旺 創百萬營業額

花蓮吉安鄉公所本月1日起於鄉內仁里、慶豐及北昌3座公有市場，推出「消費集點換券購go」活動，原計畫2個月內送出3600張...

基隆中山區第二條北基快捷公車今通車 40分鐘到台北

基隆市中山區第二條的快捷公車1550B、1550C今天通車，從中和路大慶大城社區發車，分別經國三、國一到台北市辛亥路自來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。