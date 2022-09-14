宜蘭焚化爐底渣利用率達100%不容易 評鑑蟬聯全國特優

環保署在宜蘭縣辦理全國焚化底渣再利用查核評鑑頒獎，宜蘭縣繼109年度底渣再利用評鑑獲特優獎，110年度再次蟬聯全國最高榮譽特優獎，縣長林姿妙今天代表出席接受殊榮。

環保署督察總隊總隊長李健育表示，對公部門而言，垃圾焚化底渣處理以前是難以解決的環保議題，時至今日，經過高效處理已可轉生為再生粒料，投入業界降低礦石資源開採，而且可以接軌國際節能減碳、由廢轉能與資源永續深究發展。

他以宜蘭縣為例，歷年在環保署各項查核評鑑表現良好，是全國環保界模範生，宜蘭倉儲式資源再生廠除了妥善處垃圾焚化產出的底渣，經引進整合先進的篩分設備，大幅提升焚化再生粒料品質及資源再利用，降低公部門處理底渣財政支出，使再生粒料可以推廣在公共工程及水泥廠作為水泥生料、道路路緣石及紐澤西護欄等使用，110年宜蘭底渣利用率更高達100%，實屬不易，足為其他縣市參考指標。