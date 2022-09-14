林右昌最後一次施政報告：基隆是一個成就夢想的地方

基隆市長林右昌今天向議會進行任內最後一次施政報告，他在報告最後一頁寫著「基隆就是一個成就夢想的地方」，他說，基隆未來的挑戰，就在於北北基桃大台北首都圈，在這1千萬人的都會裡，「去積極扮演我們的角色及所能給予的貢獻」。

林右昌細數8年來的成績單，他如何將基隆從失業率、離婚率及自殺率「三高」城市翻轉成前段班。經過8年執政，「基隆經驗」已經成為城市治理的教科書，城市治理中的疑難雜症，幾乎都可以在基隆找到解決問題的範例。

林右昌說，基隆能從吊車尾城市翻轉成前段班，最主要的原因就是摒棄本位主義，要與中央各部會機關單位加強合作，建構更大的協力能量，「從中央，從對方角度出發，為對方著想」，基隆和中央各部會協作成為伙伴關係，而非麻煩製造者。

林右昌手拿一隻福祿猴表示，當初他把它從台北燈會帶來基隆，大家想不通為什麼林右昌要弄這件事？今天，他跟大家解密，弄這事情有兩個目的，第一、就是讓市府有機會練兵；第二、就是希望突破港區的那道圍牆讓，讓基隆市港能夠慢慢融合在一起，市港合體。

「每一個局處首長、科長甚至承辦同仁，都可以侃侃而談」林右昌說，這是這次城市博覽會最重要的價值，也是其他城市會遠遠比不上的原因，籌備多年現了8年的成果。

林右昌舉還債成果，目前預算從172億增加到超過222億，成長30％；但債務餘額從124億減為68億，減少近40％，在明年基隆財政等級更將從四級提升第三級。這是翻轉基隆重要成就之一，從瀕臨破產到零舉債，交出一張漂亮的成績單。

林右昌認為，基隆市位在大台北首都生活圈的北側，是桃園以北地區唯一一個非直轄市的縣市，財政資源相當薄弱，近年來產業空洞化，轉型方向與步調紊亂，造成經濟與就業能量低落以及磁吸邊緣化效應。基隆面對著有史以來最艱鉅的環境與挑戰，但這卻也是脫胎換骨的最好機會。