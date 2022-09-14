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宜蘭女人瑞耳聰目明 年輕時背負100斤農作步行下山

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
與會民意代表紛紛與百歲人瑞陳金霞女士合影，分享她的好福氣。記者戴永華／攝影
與會民意代表紛紛與百歲人瑞陳金霞女士合影，分享她的好福氣。記者戴永華／攝影

宜蘭總共有105名百歲以上人瑞，最年長是111歲與中華民國同年。縣政府崇揚孝道，今天舉辦重陽敬老活動為長輩賀節，邀請住在山地鄉的陳金霞阿嬤參與，族人紛紛陪同到場分享福氣；此外，冬山鄉迎接重陽節，鄉長林峻輔今天親送禮金給每位人瑞，祝福長輩們健康呷佰二。

縣政府致贈全縣每一位百歲以上的長者重陽禮金、幸福百分百專輯、豬腳麵線禮盒與防止跌倒止滑墊保護長者安全，感謝每位人瑞走過百年風華歲月，一生勤奮努力、奉獻智慧，為蘭陽平原奠定良好的發展基礎。

縣政府社會處在今天重陽敬老活動中邀請百歲長者陳金霞阿嬤，她居住於南澳鄉武塔村，山地鄉的百歲人瑞比較少，鄉長李勝雄笑稱他上任至今，鄉內第一次有百歲人瑞，可喜可賀，今天有大約20位親友族人陪同陳金霞到活動會場，開心陪拍照。

陳金霞女士早年為了撐起家計與丈夫一起工作，幫農家收成花生等，夫妻倆幾乎長期在山上開墾耕種，與丈夫各揹著重達上百台斤農作物，花了半天時間走下山，與居民以物易物，換取米鹽、海鮮等食品，養兒育女，一生辛勤的她至今經常用輔具走路到社區文健站上課，「人生就是要活到老、學到老」。

縣長林姿妙表示，百歲人瑞是宜蘭瑰寶，縣府特別替長者製作幸福百分百專刊，收錄21位人瑞事，書中有育兒經驗談、甜蜜戀愛史、戰場英勇事蹟、養生之道及荷鋤勤耕務農等故事，把百年生活一字一句描述出來，彷彿跨越時光長廊，見證每位百歲長者動人的人生軌跡。

此外，冬山鄉長林峻輔今天也親送重陽敬老金祝賀鄉內百歲人瑞，包括吳李阿有、林阿遠、俞阿縀、游許松栢、岳振崑、林薛番婆、游新章、許張阿快等人瑞，祝他們九九重陽節快樂，健康快樂久久。

宜蘭縣長林姿妙送上禮金、幫百歲人瑞陳金霞阿嬤掛上金項鍊，祝福她佳節愉快。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙送上禮金、幫百歲人瑞陳金霞阿嬤掛上金項鍊，祝福她佳節愉快。記者戴永華／攝影
來自山地鄉的百歲人瑞陳金霞阿嬤今天受邀參加幸福百分百‧重陽敬老活動，親友族人開心陪同她，大家一起上台留下珍貴合影。記者戴永華／攝影
來自山地鄉的百歲人瑞陳金霞阿嬤今天受邀參加幸福百分百‧重陽敬老活動，親友族人開心陪同她，大家一起上台留下珍貴合影。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙等人扶著百歲人瑞陳金霞阿嬤走入重陽敬老‧幸福百分百的活動會場，老人家好開心。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙等人扶著百歲人瑞陳金霞阿嬤走入重陽敬老‧幸福百分百的活動會場，老人家好開心。記者戴永華／攝影

鄉長 阿嬤

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