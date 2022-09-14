基隆民宅4樓老舊女兒牆遇颱風崩落 岌岌可危未處理

基隆市東信路一棟舊公寓民宅4樓，因為老舊鏽蝕，9月初女兒牆被軒嵐諾颱風用吹倒，陽台斷裂崩落，目前僅拉封鎖線，因屋主長年在外，無人居住十多年，因下方民眾出入多，擔心再崩落發生危險，近日親友表示將會盡速前來處理修繕。

東信路這棟民宅建物已有40多年，4樓長期沒有人居住，軒嵐諾颱風夜當晚，附近民眾聽到一聲巨響，4樓女兒牆突然斷裂、崩落，還好往內倒塌，沒有向外，現場下方被拉起封鎖線。

附近住戶說，當晚風雨很大，突然發現陽台崩落，水泥、磚塊都崩落在3樓的陽台上，有的還懸空吊著，十分危險。

前議員韓良圻今天表示，發生女兒牆崩落的民房是位在東信路和東明路口上，平時經過的民眾不少，居民擔心又有大雨或颱風一來恐有有安全疑慮，會整個崩下來，萬一砸到人不堪設想，要請屋主趕快處理或公部門出面。

禮儀里長郭金德說，崩塌那晚他們有上去看，女兒牆倒了三分之二，真的很危險，老屋約有40多年，目前空屋沒人住，希望可以趕快處理。

信綠里長吳銘達表示，民宅下方的通道，剛好是信綠里和禮儀里的交界處，經常有行人及機車經過，隨時危及民眾安全。

居民擔心，女兒牆崩落至今十多天，仍未見處理，只有拉起封鎖線，擔心再有大雨或是颱風會發生意外，請市府出面要求屋主解決。