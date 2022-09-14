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花蓮吉安市場消費換券買氣旺 創百萬營業額

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉公所於鄉內3座公有市場，送出3600張面額50元的購物券，經過鄉親好評口耳相傳，短短10天內就兌換完畢，創造高達百萬元營業額。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉公所於鄉內3座公有市場，送出3600張面額50元的購物券，經過鄉親好評口耳相傳，短短10天內就兌換完畢，創造高達百萬元營業額。圖／吉安鄉公所提供

花蓮吉安鄉公所本月1日起於鄉內仁里、慶豐及北昌3座公有市場，推出「消費集點換券購go」活動，原計畫2個月內送出3600張面額50元的購物券，經過鄉親好評口耳相傳，短短10天內就兌換完畢，創造高達百萬元營業額，在疫情下替攤商締造商機。

不少傳統市場近2年因新冠疫情生意受到影響，吉安鄉公所為增加買氣，在9月1日至11月15日推出「消費集點換券購go」活動，只要在慶豐、仁里及北昌公有傳統市場消費滿100元，可兌換1點，單筆消費最多兌換5點，集滿5點即可兌換2張面額50元消費購物券，限量3600張。

許多鄉親得知換券活動，紛紛「好康逗相報」到市場採買集點，仁里、慶豐及北昌等3座公有市場每天湧入人潮，買氣十分旺，由於購物券已兌換完畢，鄉公所只能提前結束促銷活動。

鄉公所初步統計，活動替3座市場締造約120萬元的營業額，慶豐市場主委賴志明感謝鄉公所推出創新活動，為疫情過後的市場攤販帶來人潮商機，也成功讓各攤位交易數額創新高；仁里村長范國昌則代表仁里市場攤商反應，期盼公所再另行舉辦促銷活動，延續市場熱絡榮景。

鄉公所表示，消費集點活動推出後獲得熱烈迴響，成果超出預期，未來將持續辦理類似活動，並納入明年預算，希望能刺激傳統市場消費力。

針對已完成集點未能及時兌換消費券的民眾，鄉公所送出精美好禮，如運動雪克杯等，請鄉親攜集點卡於9月15日前至各市場入口處登記；已兌換到的消費券則可使用至11月15日止。

花蓮吉安鄉公所本月1日起於3座公有市場推出「消費滿額集點換券」活動，獲得熱烈迴響，鄉長游淑貞也前往市場消費集點，促進買氣。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉公所本月1日起於3座公有市場推出「消費滿額集點換券」活動，獲得熱烈迴響，鄉長游淑貞也前往市場消費集點，促進買氣。圖／吉安鄉公所提供

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