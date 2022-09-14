蘭陽媽祖文化節平安符亮相 限量5萬個!遶境地點發送

「2022蘭媽祖文化節」將於16日在南方澳南天宮起駕，展開為期3天海陸遶境祈福，今天來自台灣各地近50尊媽祖齊聚會香，駐駕宣蘭縣，往年深受民眾喜愛的平安符亮相，平安符進行過火儀式後將會在遶境的19處據點，提供民眾索取保平安。

今年的媽姐文化節除了海陸大遶境，同時還有首次宜蘭登場的無人機高空煙火秀，縣長林姿妙表示，希望藉由這項活動帶動宗教文化及產業經濟，祈求風調雨順、四時無災。

縣政府邀請「小基隆福成宮」金面媽祖與今年「北台灣媽祖文化節」參與的26座宫廟眾神尊駐駕縣府大廳，由縣長林姿妙帶領各宗廟代表及縣府局處主管，向將近50尊來自各地的媽祖神尊上香祈福，眾神尊將參與後天登場的2022蘭陽媽祖文化節巡境蘭陽。

限量5萬個蘭陽媽祖文化節平安符今天亮相，由縣長林姿妙與南方澳南天宮主委陳正信對外說明，平安符以大紅祥瑞色為底，正面印有喜眉笑眼的可愛Q版媽祖，頭戴鳳冠，身穿「天后」黃色龍袍神衣，端祥討喜；背面是今年主祀宮廟「南方澳南天宮」圖樣，搭配「海陸巡安庇佑蘭陽」字樣，彰顯媽祖賜福、微笑護佑眾生之意。