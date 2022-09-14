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台灣國際兒童影展全國巡迴首站今開跑 羅東學子開心看

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
台灣國際兒童影展全國巡迴首站到羅東，北成國小逾200位學生來欣賞開幕片。記者林佳彣／攝影
台灣國際兒童影展全國巡迴首站到羅東，北成國小逾200位學生來欣賞開幕片。記者林佳彣／攝影

公視「2022台灣國際兒童影展全國巡迴」今起開跑，首站來到宜蘭縣羅東鎮，為期4天、8場次在羅東鎮展演廳放映，以「未來旋轉門」為主題，精選11個國家、12部影片，期盼開拓學子的國際視野。影展開幕片為丹麥的劇情長片「小魔術師的初戀」，鎮長吳秋齡等人今日帶領北成國小逾200位學生開心互動，揭開活動序幕。

今年台灣國際兒童影展的選片多元，包含丹麥「小魔術師的初戀」，講述兒童情愛、生離死別、經歷生命得失的過程，許傑輝首次執導的「88海水浴場」，從父子間相處探討親子關係，獲頒此次影展台灣獎，也入圍2021金穗獎、2020日本東京國際短片影展等多項國際影展。

另外，其他場次片單如吉爾吉斯「吉爾吉斯的小畫家」呈現人與自然的連結、荷蘭「我家藏著林布蘭」則是穿越時空的劇情、瑞典「我的大猩猩媽媽」以黑色喜劇描寫社會觀等作品。

羅東鎮長吳秋齡表示，雖然現在無法出國，也不是每位小朋友都有出國增廣見聞的經驗，公所攜手公視讓國際影片來到羅東，希望影展讓學子看見不同國家的小朋友生活，拓展國際觀與視野，並藉專家講解更多了解影片的意涵。

公視表示，台灣國際兒童影展邁入第10屆，搭配各地巡迴活動期待擴大服務範圍，將兒童影展中的優秀作品帶往全國各地與孩子們分享。羅東人的公服暨行銷部推廣組長池文騫提到，過往幾乎都在台北舉辦很可惜，覺得應該將影展帶回家鄉，今年是第2次來羅東，也是全國首站。

「2022台灣國際兒童影展在羅東」今起至17日在羅東鎮展演廳，最後一天加碼放映，共有8場次，每場均邀請專家映後座談。羅東鎮公所表示，每場次最多可容納500人，即日起至9月16日開放索票，民眾可於公所上班時間前往觀光發展所領取，數量有限，詳情可上臉書「羅東鎮觀光發展所」查詢。凡持電影票根即可參加9月17日閉幕式的抽獎，最大獎為2台55吋電視。

公視「2022台灣國際兒童影展全國巡迴」今起開跑，首站來到宜蘭縣羅東鎮。記者林佳彣／攝影
公視「2022台灣國際兒童影展全國巡迴」今起開跑，首站來到宜蘭縣羅東鎮。記者林佳彣／攝影
台灣國際兒童影展在羅東鎮展演廳的放映場次。圖／羅東鎮公所提供
台灣國際兒童影展在羅東鎮展演廳的放映場次。圖／羅東鎮公所提供
公視「2022台灣國際兒童影展全國巡迴」今起開跑，首站來到宜蘭縣羅東鎮。記者林佳彣／攝影
公視「2022台灣國際兒童影展全國巡迴」今起開跑，首站來到宜蘭縣羅東鎮。記者林佳彣／攝影
台灣國際兒童影展的電影介紹。圖／羅東鎮公所提供
台灣國際兒童影展的電影介紹。圖／羅東鎮公所提供

羅東 公視 吳秋齡

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