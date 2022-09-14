花蓮市公所出訪日本盛岡姐妹市 將參加山車秋祭慶典

花蓮市與日本盛岡市因山車而結緣，締盟近3年，因疫情影響，直到近日花蓮市公所才首度出訪，市長魏嘉賢昨天下午與盛岡市長谷藤裕明相見歡，今天下午將第三度參加象徵盛岡市精神文化的盛岡山車遊行。

魏嘉賢受日方邀請，12日率建設課長徐國城等一行12人搭機赴日，展開6天參訪，昨天下午先到盛岡市役所拜會，受到市長谷藤裕明、市議會議長竹田浩久等人歡迎。

谷藤裕明表示，兩市因盛岡山車而結緣，20年來交流頻繁奠定深厚情誼，儘管疫情嚴峻，但行政與民間交流從未停止，尤其感謝2年前疫情嚴峻時，花蓮市寄來防疫物資；魏嘉賢說，盛岡山車是盛岡市最重要的精神文化，他有幸這次第三度參與，也希望盛岡山車能再到花蓮展現深厚文化底蘊。

花蓮市與盛岡市都是熱愛運動的陽光城市，不約而同將在10月舉辦馬拉松賽事。魏嘉賢說，盛岡市將在10月23日辦路跑，他原本計畫要參加8.8公里組別，因花蓮市也將在10月22日舉辦第8屆太平洋縱谷馬拉松賽事，因此無法參加，仍期待雙方未來有更多體育交流。

拜會結束後，谷藤裕明陪同魏嘉賢到城跡公園，參觀去年11月為慶祝締盟兩周年而完成的友好城市紀念碑，紀念碑以花蓮及盛岡的石材為底，將盛岡山車的主題人物「矢之根」及花蓮三大原住民圖騰融入其中，也有台灣圖像與花蓮座標。