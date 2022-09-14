鯉魚山「發揚毋忘在莒精神」標語重修? 民眾反應兩極

台東縣議會接受民眾陳情提案修復鯉魚山「發揚毋忘在莒精神」地標字樣，縣府今邀集相關單位現勘，初步討論待文資調查出爐，再另行研議。民眾則對於重新修復標語反應兩極。

縣府農業處表示，是否修復鯉魚山標語，必須要周詳的規畫，包括地質、生態的調查，以及標語字樣是否重修的必要，這部分也要考慮民意的意願，相關的調查工作目前由林管處進行中。

台東縣議會前議長許添枝響應故總統蔣中正發起「毋忘在莒」運動，民國55年議會要於鯉魚山上設立「發揚毋忘在莒精神」地標字樣，經前縣長黃鏡峰的協助下促成刻畫山壁。

不過，隨著時代環境的改變，該八個大字樣也逐漸模糊消失，並隱身在樹叢之中。議長吳秀華、議員王文怡日前接受民眾陳情，並在議會提案希望能將標語字樣修復，再創造出新的觀光價值。

吳秀華說，鯉魚山的標語是不少人的美好記憶，若能重新將標語上漆修復，結合目前的木棧步道，可以再創新的觀光發展，畢竟現在台灣不少地方的精神標語，已轉型成為觀光勝地，這是好事。

王文怡說，其實重修標語沒有很大的難度，只要把雜草清除，再重新上油漆，就能重現，其實現在時空背景已經改變，這個標語沒有必要和政治做聯想，這對台東觀光或許是另一項亮點。

台東林區管理處表示，目前已經針對鯉魚山相關文資及建物做調查盤點，預計明年5至6月結果出爐，屆時能提供相關單位在修復標語上的建議參考。