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郵輪產業論壇登場 林右昌：1年暖身準備2年振興復甦

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌今出席郵輪產業振興復甦國際論壇開幕活動，表示在後疫情時代，期盼基隆郵輪產業能夠「一年暖身準備，兩年振興復甦」。圖／基市府提供
基隆市長林右昌今出席郵輪產業振興復甦國際論壇開幕活動，表示在後疫情時代，期盼基隆郵輪產業能夠「一年暖身準備，兩年振興復甦」。圖／基市府提供

交通部航港局今在基隆港東岸旅客中心，舉辦「2022郵輪產業振興復甦國際論壇」，基隆市長林右昌出席開幕活動時說，市府近年努力推動郵輪周邊產業和港區東西兩岸建設，在後疫情時代，期盼基隆郵輪產業能夠「一年暖身準備，兩年振興復甦」。

林右昌表示，基隆是台灣國際郵輪母港，謝謝港務公司支持，基隆過去兩年沒有停止進步腳步，把整個航運與港務服務設施和設備進行大幅整改建，市區建設也大幅翻新。

林右昌說，基隆港特殊優質環境，讓郵輪可以直接開到市中心，這是世界上少有的城市跟港口環境，也是基隆港具有魅力的條件。

基隆港有東西岸郵輪服務中心完成整建後，1小時可通關超過4000人，如果以1天8小時計算超過3萬2000人。林右昌說，這個數字是什麼概念？就是若以航班比擬，如1架客機可以搭載300人，就是超過100架客機的旅客數。

林右昌表示，過去談母港操作、掛靠港操作都非常熟稔。最近這兩年因疫情關係，交通部觀光局與郵輪業者發展新的「島內郵輪觀光」模式，規劃郵輪繞島、跳島航程，突破過去南北兩大郵輪母港視野，也把產業帶到台灣其他縣市。

林右昌認為，透過不同郵輪產業模式交互串聯，甚至國際旅客都非常喜歡的Fly-Cruise（飛航郵輪）模式，讓台灣郵輪產業變得豐富，和地方產業能有所連結，帶動地方觀光產業發展。郵輪產業不只是觀光行業，更是高端服務產業，未來都應注意加強連結會議跟展覽產業。

林右昌說，他個人是對明年重新開啟國門，重新啟動台灣郵輪產業發展，深具信心，希望能夠「一年暖身準備，兩年振興復甦」，在明年或後年將台灣郵輪產業重新回復到疫情前的榮景，並透過跳島、繞島行程流程規劃，帶動其他城市發展。

基隆市長林右昌（前右四）今出席郵輪產業振興復甦國際論壇開幕活動，表示在後疫情時代，期盼基隆郵輪產業能夠「一年暖身準備，兩年振興復甦」。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（前右四）今出席郵輪產業振興復甦國際論壇開幕活動，表示在後疫情時代，期盼基隆郵輪產業能夠「一年暖身準備，兩年振興復甦」。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（前右）、立委蔡適應（前左）今出席郵輪產業振興復甦國際論壇開幕活動。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（前右）、立委蔡適應（前左）今出席郵輪產業振興復甦國際論壇開幕活動。圖／基市府提供

郵輪 基隆港 林右昌

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