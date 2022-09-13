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影／基隆首座寵物公園選址中 明年編500萬工程費

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆首座寵物公園選址中 明年編500萬工程費下半年啟用
基隆首座寵物公園選址中 明年編500萬工程費下半年啟用

基隆市多年來缺乏寵物公園，讓飼養毛小孩的民眾，苦無寵物公園可以讓毛小孩放風，基隆市政府今年評估多處地點進行寵物公園選址。市長林右昌今天說，目前正在進行最後評估階段，第一座寵物公園設置位置即將公布，明年編列500萬元工程設置經費，明年下半年前會正式啟用。

基隆市政府10月1日下午1點到5點，舉辦「2022狗狗森友會集合囉」活動，林右昌今天和產業發展處長黃健峰說明，基隆共創基隆寵物友善城市，打造動物與飼主的休閒育樂場域記者會。

林右昌指出，市府這幾年來投入資源和心力，在毛小孩福利與保護，整建即將完工設施完善五星級的寵物銀行，近年舉辦狗狗森友會等活動，今年擴大在各區巡迴舉辦均反應良好，未來將持續辦下去。

林右昌並說，基隆首座寵物公園已編列明年工程經費500萬元，今年完成選址後，預計明年下半年前啟用。

產業發展處長黃健峰表示，狗狗森友會去年因疫情暫停，今年將在碧砂漁港擴大舉辦，同時結合飼主帶家中愛犬，登基隆嶼登島活動，先前報名已經秒殺截止，今天再開放20個名額報名，歡迎有興趣的市民朋友帶愛犬一起登基隆嶼。

市府尋找多處地點評估設寵物公園，有碧砂漁港、安和親子公園、天外天復育公園、暖暖運動公園、中正公園等大型公園，針對優缺點及用取等條件評估。市府說，目前位置尚未最後定案，首座寵物公園並非在先前外傳已定案的碧砂漁港。

市府指出，寵物公園邀動保團體指導，將設置面積2400平方公尺以上，内含大型犬區、小型犬區，各區含有5種遊具，建造完成後除了可提供飼主與犬隻休閒遊憩空間，並可作為公私立團體舉辦動物保護宣導教育場域。

基隆首座寵物公園選址中 明年編500萬工程費下半年啟用
基隆首座寵物公園選址中 明年編500萬工程費下半年啟用
基隆首座寵物公園選址中，明年編500萬工程費下半年啟用。記者游明煌／攝影
基隆首座寵物公園選址中，明年編500萬工程費下半年啟用。記者游明煌／攝影

寵物 林右昌 基隆

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