花蓮市長魏嘉賢受邀率團赴日 出席盛岡市山車秋祭慶典

花蓮市於2019年與日本岩手縣盛岡市締盟為友好城市，因疫情阻撓，在睽違3年後，今年受邀出席有300多年歷史的山車秋祭慶典，市長魏嘉賢率團赴日本，將拜會盛岡市長谷藤裕明等人，希望未來兩地友好情誼長存，持續在觀光、文化及農業等面向繼續合作，預計明天參與慶典。

花蓮市長魏嘉賢等一行12人今天從東京轉往盛岡市，拜會盛岡市長谷藤裕明及市議會議長竹田浩久，並出席歡迎晚宴，預計明天參加山車秋祭慶典，同時參觀座落在城跡公園融合花蓮原住民圖騰的友好城市紀念碑。

魏嘉賢指出，此行將與谷藤市長、盛岡花蓮友好交流協會等人，探討盛岡市與花蓮市未來發展，包括文化、藝術、教育、觀光、農業各方面的合作方向，讓下一任市長有更明確的國際交流計畫。

魏嘉賢表示，未來無論他的位置在哪裡，都會全力支持花蓮市與盛岡市的城市交流，期盼花蓮能走出國際，讓國際認識花蓮的美好。

花蓮市公所表示，參訪團除了在盛岡市行程除拜訪市長與議長外，還將參觀盛岡市與花蓮市友好城市締盟紀念碑、歷史文化館，出席盛岡市主辦歡迎晚會，參觀先人紀念館、山車資料館，參加八幡山車遊行，拜會盛岡花蓮友好協會及參與該會主辦歡迎晚會，預計17日返台。