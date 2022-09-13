快訊

陳伯均法官登山失聯3天 今懸崖下發現帽子、眼鏡盒與鞋子和背包套

台中市議員參選人林義偉酒駕 宣布即刻起退黨、退選

花蓮市長魏嘉賢受邀率團赴日 出席盛岡市山車秋祭慶典

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市公所今年受邀出席日本盛岡市山車秋祭慶典，市長魏嘉賢（左5）率團前往，希望兩地持續在觀光、文化及農業等面向繼續合作。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所今年受邀出席日本盛岡市山車秋祭慶典，市長魏嘉賢（左5）率團前往，希望兩地持續在觀光、文化及農業等面向繼續合作。圖／花蓮市公所提供

花蓮市於2019年與日本岩手縣盛岡市締盟為友好城市，因疫情阻撓，在睽違3年後，今年受邀出席有300多年歷史的山車秋祭慶典，市長魏嘉賢率團赴日本，將拜會盛岡市長谷藤裕明等人，希望未來兩地友好情誼長存，持續在觀光、文化及農業等面向繼續合作，預計明天參與慶典。

花蓮市長魏嘉賢等一行12人今天從東京轉往盛岡市，拜會盛岡市長谷藤裕明及市議會議長竹田浩久，並出席歡迎晚宴，預計明天參加山車秋祭慶典，同時參觀座落在城跡公園融合花蓮原住民圖騰的友好城市紀念碑。

魏嘉賢指出，此行將與谷藤市長、盛岡花蓮友好交流協會等人，探討盛岡市與花蓮市未來發展，包括文化、藝術、教育、觀光、農業各方面的合作方向，讓下一任市長有更明確的國際交流計畫。

魏嘉賢表示，未來無論他的位置在哪裡，都會全力支持花蓮市與盛岡市的城市交流，期盼花蓮能走出國際，讓國際認識花蓮的美好。

花蓮市公所表示，參訪團除了在盛岡市行程除拜訪市長與議長外，還將參觀盛岡市與花蓮市友好城市締盟紀念碑、歷史文化館，出席盛岡市主辦歡迎晚會，參觀先人紀念館、山車資料館，參加八幡山車遊行，拜會盛岡花蓮友好協會及參與該會主辦歡迎晚會，預計17日返台。

花蓮 魏嘉賢 日本

延伸閱讀

花蓮7旬老翁獨背大包包租船遊湖未歸 船找到、人不見

無黨籍選議員遭國民黨撤銷黨籍 魏嘉賢：不影響為民服務決心

鍾東錦、徐正文違紀參選遭國民黨開除黨籍 魏嘉賢黨籍被撤銷

用246篇故事、400多張古今照片，帶你穿梭百年花蓮街市

相關新聞

全民綠生活 宜蘭民間企業採購綠環保產品金額創新高

宜蘭縣環保局推廣全民綠生活，鼓勵民間企業採購環保標章的綠色商品，去年共58家民間企業團體加入環保採購申報，採購金額3億9...

黃麻、四八高地列考古遺址 花蓮縣府公告

花蓮縣卓溪鄉山風段佳心舊社，豐富多樣的布農族建築遺構與物質文化遺留，縣府公告Koma（黃麻）為考古遺址；另鄰近七星潭的四...

郵輪論壇登場 交通部：籌組亞洲跳島郵輪聯盟拼商機

交通部航港局今天在基隆舉辦「2022後疫情時代郵輪產業振興復甦國際論壇」，交通部次長祁文中說，台灣將跟亞洲島鏈國家籌組郵...

免費喝台東咖啡！知本老爺酒店9月假日下午咖啡快閃

台東縣政府推動台東咖啡產業，創立「太平洋左岸台東咖啡」品牌，今年與知本老爺酒店合作，9月起每周假日下午2時至5時，在酒店...

走過百年 吉安農會出書記錄發展史

花蓮縣吉安鄉農會成立超過百年，找回曾在農會服務的老員工提供回憶錄，拼湊出完整歷史，撰寫為「吉安鄉農會百年誌」，將典藏在國...

烏克蘭MRG馬戲團 基隆踩街

基隆海洋老鷹嘉年華踩街遊行本月17日將在防疫原則下恢復舉辦，今年主題「遨遊天際、向海致敬」，號召52隊國內外團體表演，烏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。