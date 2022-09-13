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全民綠生活 宜蘭民間企業採購綠環保產品金額創新高

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
生產悅氏礦泉水的名牌食品股份有限公司，去年的綠色採購總金額超過5800萬元，金額是全縣第一名。記者戴永華／攝影
生產悅氏礦泉水的名牌食品股份有限公司，去年的綠色採購總金額超過5800萬元，金額是全縣第一名。記者戴永華／攝影

宜蘭縣環保局推廣全民綠生活，鼓勵民間企業採購環保標章的綠色商品，去年共58家民間企業團體加入環保採購申報，採購金額3億9千萬元，創下10年來新高；環保局也輔導各機關辦公室做環保，達到省水、省電、省紙、省油，今年中元節紙錢集中焚燒量超過88公噸，比去年成長約1公噸。

縣政府今天表揚110年度民間企業綠色採購機優單位共26家、111年縣內機關辦公室做環保績優單位共7家、111年中元環保祭祀協辦紙錢集中燒服務單位共37家；其中綠色採購績優單位，不乏國內知名企業例如生產悅氏礦泉水的名牌食品股份有限公司、潤泰精密材料、國內最大潛水衣製造廠的薛長興工業股份有限公司、台泥、台化及金車股份有限公司員山廠等。

縣環保局表示，去年輔導58家民間企業團體進行綠色採購申報，總金額3億8994萬元，創下近10年新高，這些公司針對產品原物料、潛水衣原料及包裝紙箱等，儘量採購具環保標章的綠色商品，值得鼓勵。

在綠色辦公部分，環保局今年辦理辦公室做環保考評及輔導，包括各鄉鎮市公所、縣內中央機關、民營企業、農漁會，共有7家榮獲績優單位：羅東鎮公所、礁溪鄉公所、五結鄉公所、羅東林區管理處、法務部行政執行署宜蘭分署、自來水公司、中華郵政，做到辦公室省水省電省油及公務車省油措施。

宜蘭鼓勵環保祭祀，今年中元節結合37家單位提供紙錢集中代收便民服務，全縣紙錢集中燒數量超過88公噸，降低242.9公斤的細懸浮微粒污染，各單位為提升空氣品質做出努力。

縣長林姿妙表示，民間力量不容小覷，感謝企業長期以來用行動支持綠色消費，帶動綠經濟循環，希望藉由表揚鼓勵更多企業加入；環保祭祀的紙錢集中燒，更是民眾可隨手做到的事，大家一起努力實踐全民綠生活。

國內最大的潛水衣製造廠薛長興工業股份有限公司，去年採購潛水衣原料等產品具有環保標章，綠色採購總金額超過4400萬元，獲縣府表揚。記者戴永華／攝影
國內最大的潛水衣製造廠薛長興工業股份有限公司，去年採購潛水衣原料等產品具有環保標章，綠色採購總金額超過4400萬元，獲縣府表揚。記者戴永華／攝影
宜蘭縣去年共有10家民間企業的綠色採購金額都超過1千萬以上，榮獲表揚肯定。記者戴永華／攝影
宜蘭縣去年共有10家民間企業的綠色採購金額都超過1千萬以上，榮獲表揚肯定。記者戴永華／攝影

宜蘭 羅東 省電 環保

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