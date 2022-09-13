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黃麻、四八高地列考古遺址 花蓮縣府公告

中央社／ 花蓮縣13日電
花蓮縣府公告七星潭的四八高地出土大量陶、石等，列為縣定考古遺址，圖為花蓮七星潭。聯合報系資料照
花蓮縣府公告七星潭的四八高地出土大量陶、石等，列為縣定考古遺址，圖為花蓮七星潭。聯合報系資料照

花蓮縣卓溪鄉山風段佳心舊社，豐富多樣的布農族建築遺構與物質文化遺留，縣府公告Koma（黃麻）為考古遺址；另鄰近七星潭的四八高地出土大量陶、石等，也列縣定考古遺址。

花蓮縣政府文化局文化資產科長黃用斌今天接受中央社記者訪問表示，Koma（黃麻）為縣內少見的山區大型聚落遺址，見證鐵器時代縱谷平原史前人群往山區移動的過程。

此外，Koma（黃麻）佳心舊社具豐富多樣的建築遺構與物質文化遺留，反映布農族傳統生活智慧與殖民接觸過程，極具文化發展脈絡與學術研究意義。

「Koma（黃麻）考古遺址」土地範圍主要位於八通關越嶺警備道東段（瓦拉米步道）距南安登山口6公里處，介於佳心駐在所與黃麻駐在所之間，面積約為7萬5000平方公尺；行政區為卓溪鄉卓清村山風段玉山國家公園內。

此處地理位置特殊，為中央山脈東西交通的孔道，登山步道穿越此遺址，步道左右的次生林間可見早期布農族巒社群的舊社駁坎、打製石板或是打製斧鋤形器等遺物。

由於黃麻駐在所已於日治時期末遷出與撤廢，因此遺址保存狀況良好；遺址屬於靜浦文化富南類型（距今約2000至1000年）以及布農族文化（距今約300至100年），出土陶器、石器、獸骨與鐵環殘件等。

另外，位於花蓮市東北側的「四八高地」，因屬縣內少數保存良好的東部繩紋紅陶文化砂丘考古遺址，出土大量各式陶、石、玉器等，具體呈現史前海洋文化環境適應以及與縱谷地區之遠距離交流互動，同樣被列為縣定考古遺址。

黃用斌指出，加上以上兩處目前有6處縣定考古遺址，前4處分別是「公埔考古遺址」、「富世考古遺址」「舞鶴考古遺址」、「支亞干（萬榮．平林）考古遺址」。

遺址 考古 布農族 花蓮

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