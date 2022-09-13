郵輪論壇登場 交通部：籌組亞洲跳島郵輪聯盟拼商機

交通部航港局今天在基隆舉辦「2022後疫情時代郵輪產業振興復甦國際論壇」，交通部次長祁文中說，台灣將跟亞洲島鏈國家籌組郵輪聯盟，希望國門打開時，無縫銜接國際產業振興商機。

基隆市長林右昌出席開幕典禮時說，受疫情威脅已兩年多，大家的共識越來越高，就走向正常生活，邊境也必須走向開放。他期待明年暖身準備，後年復甦振興。交通部、航港局有更積極的目標，希望明年底就回到疫情前狀況，他樂觀其成。

林右昌表示，基隆港郵輪旅運通關服務設施已大幅提升，相信郵輪產業重啟後，旅客會有非常不一樣的體驗。基隆作為一個國門港口，依靠的是1000萬人口首都圈，Fly-Cruise遊程疫後也會逐漸恢復，加上過去兩年繞島跟跳島遊程經驗，相信也可以為台灣觀光帶來新的助力。

這場論壇今天上午在基隆港東岸旅客中心開幕，港務局安排祁文中、林右昌、高雄市政府秘書長郭添貴等人致詞。來自國內、外郵輪相關產、官、學界代表逾150人，藉由論壇共同探討郵輪產業復甦展望，做為我國超前部署疫後國際郵輪旅客觀光政策參考。

論壇討論四項議題：後疫情時代母港郵輪的復甦展望、跳島郵輪觀光優化、國際郵輪區域整合和郵輪人才培育四項議題，分別邀請澳洲、日本、韓國和中國大陸專家演講，並和與談人交換見解。

祁文中說，台灣是亞洲郵輪市場第2大客源國，疫情前每年約有600多艘次國際郵輪到港，創下106萬人次旅客量，其中九成航次、八成旅客由基隆港出發，高雄港是郵輪旅客第二大港。

祁文中表示，基隆、高雄港旅運中心今年都將陸續完工，港埠建設已做好準備。交部也已經研擬完整計畫到中央流行疫情指揮中心，由指揮中心依國內疫情狀況判斷，如果適合開放國門，這場論壇就是跟國際宣示，台灣迎接郵輪來靠港觀光。

航港局長葉協隆表示，歐、美、澳洲等區域郵輪已陸續復航，舉辦論壇的目的在探討現階段如何汲取各國經驗，為疫後國際郵輪觀光復甦做好準備。